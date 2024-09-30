Коли в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці за новим календарем

З вересня 2023 року Україна відзначає свята за новим церковним календарем. Більшість парафій одразу перейшли на нього, решта мають це зробити до 2025 року.

РБК-Україна розповідає, коли відзначають Покрову Пресвятої Богородиці за новим календарем та яких традицій треба дотриматись.

Коли Покрова за новим календарем

Церковна реформа передбачає зміщення дат фіксованих свят на 13 днів, відповідно Покрову Пресвятої Богородиці за новим стилем тепер відзначають 1 жовтня. Зазначимо, що за старим стилем це свято відзначали 14 жовтня.

Додамо також, що деякі православні парафії, які ще не перейшли на новий церковний календар, можуть це зробити до 2025 року. Перехідний період їм надали для більш плавного перелаштування на нові дати свят.

Як і коли з'явилось свято

Є дві версії походження свята. Згідно зі слов'янською, у другій половині ІХ століття військо давніх русів на чолі з Аскольдом оточило Царгород (Константинополь). Жителі міста, боячись загарбників, звернулись з молитвами до Богородиці.

Перекази свідчать, що свята з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою (омофором), закривши цим їх від очей ворогів. Аскольд настільки був вражений дивом, що й сам вирішив прийняти християнство.

За іншою версією, 910 року Візантія вела війну з сарацинами-мусульманами. Вороги були уже поблизу Константинополя і загрожували жителям міста. Ті зібрались у Влахернській церкві для молитви, тоді святий Андрій Блаженний побачив Пресвяту Богородицю, яка своїм покровом вкрила вірян.

В Київській Русі Покрову почали святкувати з 1165 року. Хоч вона не належить до двунадесятих найважливіших свят Православʼя, в українському календарі вона є великим "годовим" святом.

Які традиції Покрови

У це свято віряни ходять до церкви, ставлять свічки перед іконами Діви Марії та моляться до неї, просячи захисту на весь рік. Церква забороняє у цей день виконувати важку хатню роботу, оскільки Покрова є великим святом.

У давнину вважалося, що цей день дуже сприятливий для весілля. У народі вірили, що шлюби, укладені на Покрови будуть особливо вдалими та міцними. Також існувало повір'я, що якщо на Покрову випадає сніг – буде багато весіль.

Дівчата, які хотіли вийти заміж, у Пресвятої Богородиці на свято просили про допомогу у заміжжі та щасливе сімейне життя.

До Покрови господарі мали завершити усі польові роботи і вже готуватися до зими. Після свята уже не виганяли корови на пасовисько, хоча вірили, що ще настане бабине літо. Господині у це свято вдосвіта розпалювали у печі і промовляли "Покров, натопи хату без дров!" або "Заганяю тепло в хату, щоб нам всім не хорувати!". Люди вірили, що так оселя усю зиму буде в теплі.

Також на Покрову побутувала традиція – багаті люди готували обіди, на які запрошували бідних і старців.

Особливо Покрову шанували на Січі, козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею, тому головні церкви завжди були на її честь.

Козацька ікона Покрови Пресвятої Богородиці (фото: Вікіпедія)