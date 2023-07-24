Новий прапор та герб: як тепер виглядатимуть символи Київської області (фото)

Чому герб і прапор Київської області змінять

З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви.

"Нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Київська ОВА ініціювала проведення геральдичної експертизи офіційної символіки області. Для цього сформували спеціальну робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів.

Відповідні роботи проводять під керівництвом заслуженого художника та геральдиста Олексія Руденка. Напрацювання нової символіки уже пройшло експертизу Інституту історії НАНУ.

Ось так виглядав старий герб Київської області (фото: Вікіпедія)

Ось так виглядав прапор Київської області (фото: Вікіпедія)

Ось так виглядає герб Московської області (фото: Вікіпедія)

Якими будуть нові символи області

Фахівці пропонують на новому гербі Київщини зобразити ангела. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року.

Герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського.

Варіантів прапора чотири - герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах - синьому, білому та пурпуровому.

Нова символіка уже пройшла експертизу Інституту історії НАН України (фото: Київська міська військова адміністрація)

Також зазначимо, що на реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах. Також планують запустити широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.