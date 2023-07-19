Ось яким буде тризуб на монументі "Батьківщина-мати" замість радянського герба: фото з виробництва

Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про заміну радянського герба на "Батьківщині-мати". Замість символіки СРСР буде український тризуб.

Яким він буде та скільки коштує виробництво - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як виглядає новий герб для монумента

Тризуб будуть виготовляти з двох типів металу: нержавіючої сталі завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Головною родзинкою цього проєкту є те, що його створять зі спеціально відновленої марки сталі. Саме з неї було виготовлено весь монумент у 1981 році.

Ось таким буде новий герб на "Батьківщині-мати" (фото: life.liga.net)

Скільки буде коштувати проєкт

Попередні підрахунки в Українському інституті сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського вказували на суму 36 мільйонів гривень.

Однак згодом міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що вартість заміни вдалося знизити до 28 мільйонів гривень.

Складність проведення робіт полягає ще й у тому, що монтажні роботи доведеться виконувати на висоті 92 метри. Для цього потрібне спеціальне обладнання, а також сприятливі погодні умови - тепло та відсутність вітру.

Також у МКІП заявили, що заміна радянської символіки на тризуб завершиться до 24 серпня 2023 року.

Хоча за словами працівників Українського інституту сталевих конструкцій, враховуючи всі необхідні роботи лише до Дня Незалежності 2024 року на "Батьківщині-мати" буде новий герб, український.