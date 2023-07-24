Новый флаг и герб: как теперь будут выглядеть символы Киевской области (фото)

Почему герб и флаг Киевской области изменят

С 1999 года на гербе Киевской области изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы.

"Ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона", - заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Киевская ОВА инициировала проведение геральдической экспертизы официальной символики области. Для этого сформировали специальную рабочую группу из представителей обладминистрации, облсовета, ученых, историков и геральдистов.

Соответствующие работы проводятся под руководством заслуженного художника и геральдиста Алексея Руденко. Наработки новой символики уже прошли экспертизу Института истории НАНУ.

Вот так выглядел старый герб Киевской области (фото: Википедия)

Вот так выглядел флаг Киевской области (фото: Википедия)

Вот так выглядит герб Московской области (фото: Википедия)

Какими будут новые символы области

Специалисты предлагают на новом гербе Киевской области изобразить ангела. Ведь именно ангел, молящийся за Киев и регион, его жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли, по меньшей мере, с 1416 года.

Герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского.

Вариантов флага четыре - герб с изображением ангела на разных цветных фонах - синем, белом и пурпурном.

Новая символика уже прошла экспертизу Института истории НАН Украины (фото: Киевская городская военная администрация)

Также отметим, что на реализацию проекта не потрачено ни копейки из областного бюджета. Новая символика будет подробно обсуждаться в громадах. Также планируют запустить широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета.