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Чому наш прапор синьо-жовтий, якщо на старих фото зафіксовано його "перевернутий" варіант?

Новость на русском →
Субота 22 квітня 2023 09:33
Чому наш прапор синьо-жовтий, якщо на старих фото зафіксовано його "перевернутий" варіант? Чому на старих історичних фото наш націольний стяг у "перевернутому" варіанті (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Досі іноді виникають суперечки щодо того, яким має бути наш прапор - синьо-жовтим чи все-таки жовто-синім. У законодавстві затверджені перший варіант, втім на багатьох старих історичних фото можемо помітити "перевернуті" кольори.

Про те, чому на старих кадрах національний стяг відрізняється від сучасного, пояснюють на сторінці групи Violity в Іnstagram.

Чи правильні кольори на сучасному прапорі

У 1992 році Верховна Рада України прийняла постанову про затвердження державним символом України національного прапора. Згідно із нею стяг складається із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхнього - синього кольору, нижнього - жовтого.

Всі ж знають, що ці кольори символізують синє небо над жовтими пшеничними полями.

Проте на чорно-білих фотографіях та у кінохроніках початку ХХ століття верхня смуга українського прапора часто світліша за нижню. Цей факт часто використовують прихильники "перевернутого" прапору в якості доказу їхньої версії.

Чому наш прапор синьо-жовтий, якщо на старих фото зафіксовано його &quot;перевернутий&quot; варіант?Проголошення УНР 1919 рік (скриншот Violity)

Чому ж на старих фото "перевернутий" прапор

Зображення синього та жовтого кольорів спотворювалось через використання у фотографії бромосрібної желатинової емульсії - вона була менш чутливою до спектрів вище синього і блакитного.

Таким чином при фотографуванні предметів жовтого, помаранчевого чи червоного кольорів світло, яке відбивалось від них, майже не діяло на фотоматеріал. На негативі ці місця виходили світлими, а при друці - темними. Натомість синій та блакитний кольори навпаки виходили світлими.

Чому наш прапор синьо-жовтий, якщо на старих фото зафіксовано його &quot;перевернутий&quot; варіант?Присяга Директорії у Кам'янці-Подільському (скриншот)

Лише з 1930-х років панхроматичні сорти негативних плівок почали витісняти матеріали старого зразку, що дозволяло отримувати рівномірну спектральну чутливість до всього видимого спектра.

Натомість більшість фотографій української революції 1917-1921 років виконані на несенсибілізованих фотоматеріалах, тому прапор на них нам видається "перевернутим".

Чому наш прапор синьо-жовтий, якщо на старих фото зафіксовано його &quot;перевернутий&quot; варіант?Полк ім. Шевченка 1917 рік (скриншот Violity)

Раніше ми розповідали про те, як у давнину українці святили паски і ділились фото столітньої давнини.

Переглядайте також фото амулетів, які дарували українським військовим на початку минулого століття.

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