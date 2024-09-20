Київ накрив смог. Яку маску носити, щоб захистити здоров'я

Якість повітря у Києві погіршилася 20 вересня. Смог, що окутав столицю, є наслідком пожежі в екосистемі, яка сталася днями у Вишгородському районі. Ця ситуація змусила багатьох киян одягнути маски.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яку маску обрати для максимального захисту від смогу, і чи ефективні звичайні медичні маски у цьому випадку.
Для захисту від смогу на вулиці ефективними є респіратор з фільтром класу FFP2 або маски типу N95. Вони здатні фільтрувати до 95% дрібнодисперсних частинок, які містяться в повітрі.
А найбільш ефективними є маски типу FFP3, які забезпечують ще вищий рівень захисту, фільтруючи до 99% частинок.
Респіратор класу FFP2 (фото: Мікрон)
Респіратор класу FFP3 (фото: Мікрон)
При виборі і носінні таких масок треба звернути увагу на деякі аспекти, серед яких:
Багато людей на вулицях носять звичайні нестерильні маски із нетканого матеріалу, які були "популярними" кілька років тому під час пандемії COVID-19. Однак подібні маски не забезпечують достатнього захисту.
Тому пам’ятайте:
Звичайні маски з низьким рівнем фільтрації не рятують від смогу (фото: Freepik)
Перед надяганням маски ретельно вимийте руки. Переконайтеся, що маска щільно прилягає до обличчя. Крім цього, пам'ятайте про інші важливі аспекти:
Також додамо, що одноразові маски слід викидати у смітник з кришкою. А багаторазові маски потрібно прати після кожного використання.
Смог у Києві 20 вересня (фото: РБК-Україна)
Пам'ятайте, що маска - це лише один із заходів захисту. Для зменшення впливу смогу на організм також важливо відстежувати рівень забруднення повітря.
Зокрема, слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном в столиці України у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку "Київ Цифровий".
До поліпшення ситуації зі станом повітря Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА рекомендує:
Також експерти радять проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є хронічні захворювання дихальних шляхів.
До речі, раніше ми писали про те, в якому районі Києва найгірша якість повітря від смогу.
А також розповідали, коли вдягати маски згідно з рекомендаціями МОЗ.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: офіційний сайт КМДА, сайти інститутів Harvard Health та American Institute of Physics, блог IQAir.