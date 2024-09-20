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Київ накрив смог. Яку маску носити, щоб захистити здоров'я

Смог накрив Київ 20 вересня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Якість повітря у Києві погіршилася 20 вересня. Смог, що окутав столицю, є наслідком пожежі в екосистемі, яка сталася днями у Вишгородському районі. Ця ситуація змусила багатьох киян одягнути маски.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яку маску обрати для максимального захисту від смогу, і чи ефективні звичайні медичні маски у цьому випадку.

Яка маска найкраще захищає від смогу

Для захисту від смогу на вулиці ефективними є респіратор з фільтром класу FFP2 або маски типу N95. Вони здатні фільтрувати до 95% дрібнодисперсних частинок, які містяться в повітрі.

А найбільш ефективними є маски типу FFP3, які забезпечують ще вищий рівень захисту, фільтруючи до 99% частинок.

Респіратор класу FFP2 (фото: Мікрон)

Респіратор класу FFP3 (фото: Мікрон)

При виборі і носінні таких масок треба звернути увагу на деякі аспекти, серед яких:

  • тип фільтра повинен бути призначений для захисту від дрібних частинок (PM2.5)
  • маска повинна щільно прилягати до обличчя і бути зручною у використанні
  • матеріал маски повинен бути гіпоалергенним і не викликати подразнення шкіри.

Які маски не захищають від смогу

Багато людей на вулицях носять звичайні нестерильні маски із нетканого матеріалу, які були "популярними" кілька років тому під час пандемії COVID-19. Однак подібні маски не забезпечують достатнього захисту

Тому пам’ятайте:

  • тканинні маски можуть затримувати великі частинки, але неефективні проти дрібнодисперсних частинок;
  • хірургічні маски призначені для захисту від крапель та бризок, але також не забезпечують достатнього захисту від дрібних частинок у повітрі, бо не прилягають щільно до обличчя.

Звичайні маски з низьким рівнем фільтрації не рятують від смогу (фото: Freepik)

Як правильно носити маску

Перед надяганням маски ретельно вимийте руки. Переконайтеся, що маска щільно прилягає до обличчя. Крім цього, пам'ятайте про інші важливі аспекти:

  • не торкайтеся маски під час носіння;
  • знімайте маску за чисті лямки;
  • після використання вимийте руки з милом.

Також додамо, що одноразові маски слід викидати у смітник з кришкою. А багаторазові маски потрібно прати після кожного використання.

Смог у Києві 20 вересня (фото: РБК-Україна)

Що ще треба знати

Пам'ятайте, що маска - це лише один із заходів захисту. Для зменшення впливу смогу на організм також важливо відстежувати рівень забруднення повітря.

Зокрема, слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном в столиці України у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку "Київ Цифровий".

До поліпшення ситуації зі станом повітря Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА рекомендує:

  • закрити вікна;
  • пити багато води (2-3 літри води на день);
  • обмежити перебування на вулиці;
  • увімкнути на максимум очищувач повітря (якщо є).

Також експерти радять проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є хронічні захворювання дихальних шляхів.

До речі, раніше ми писали про те, в якому районі Києва найгірша якість повітря від смогу.

А також розповідали, коли вдягати маски згідно з рекомендаціями МОЗ.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: офіційний сайт КМДА, сайти інститутів Harvard Health та American Institute of Physics, блог IQAir.

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