Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье

Качество воздуха в Киеве ухудшилось 20 сентября. Окутавший столицу смог является следствием пожара в экосистеме, который произошел на днях в Вышгородском районе. Эта ситуация заставила многих киевлян надеть маски.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую маску выбрать для максимальной защиты от смога, и эффективны ли обычные медицинские маски в этом случае.
Для защиты от смога на улице эффективны респиратор с фильтром класса FFP2 или маски типа N95. Они способны фильтровать до 95% содержащихся в воздухе мелкодисперсных частиц.
А наиболее эффективны маски типа FFP3, которые обеспечивают еще более высокий уровень защиты, фильтруя до 99% частиц.
Респиратор класса FFP2 (фото: Мікрон)
Респиратор класса FFP3 (фото: Мікрон)
При выборе и ношении таких масок следует обратить внимание на некоторые аспекты, среди которых:
Многие люди на улицах носят обычные нестерильные маски из нетканого материала, которые были "популярны" несколько лет назад во время пандемии COVID-19. Однако подобные маски не обеспечивают достаточной защиты.
Поэтому помните:
Обычные маски с низким уровнем фильтрации не спасают от смога (фото: Freepik)
Перед надеванием маски тщательно вымойте руки. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу. Кроме этого, помните о других важных аспектах:
Также добавим, что одноразовые маски следует выбрасывать в мусорный бак с крышкой. А многоразовые маски нужно стирать после каждого использования.
Смог в Киеве 20 сентября (фото: РБК-Украина)
Помните, что маска - это лишь одна из мер защиты. Для уменьшения влияния смога на организм также важно отслеживать уровень загрязнения воздуха.
В частности, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице Украины в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
К улучшению ситуации с состоянием воздуха Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рекомендует:
Также эксперты советуют проконсультироваться с лечащим врачом, если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей.
Кстати, раньше мы писали о том, в каком районе Киева самое плохое качество воздуха от смога.
А также рассказывали, когда одевать маски согласно рекомендациям Минздрава.
При написании материала использовались следующие источники: официальный сайт КГГА, сайты институтов Harvard Health и American Institute of Physics, блог IQAir.