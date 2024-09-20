RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье

Смог накрыл Киев 20 сентября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Качество воздуха в Киеве ухудшилось 20 сентября. Окутавший столицу смог является следствием пожара в экосистеме, который произошел на днях в Вышгородском районе. Эта ситуация заставила многих киевлян надеть маски.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую маску выбрать для максимальной защиты от смога, и эффективны ли обычные медицинские маски в этом случае.

Какая маска лучше всего защищает от смога

Для защиты от смога на улице эффективны респиратор с фильтром класса FFP2 или маски типа N95. Они способны фильтровать до 95% содержащихся в воздухе мелкодисперсных частиц.

А наиболее эффективны маски типа FFP3, которые обеспечивают еще более высокий уровень защиты, фильтруя до 99% частиц.

Респиратор класса FFP2 (фото: Мікрон)

Респиратор класса FFP3 (фото: Мікрон)

При выборе и ношении таких масок следует обратить внимание на некоторые аспекты, среди которых:

  • тип фильтра должен быть предназначен для защиты от мельчайших частиц (PM2.5)
  • маска должна плотно прилегать к лицу и быть удобной в использовании
  • материал маски должен быть гипоаллергенным и не вызывать раздражение кожи.

Какие маски не защищают от смогу

Многие люди на улицах носят обычные нестерильные маски из нетканого материала, которые были "популярны" несколько лет назад во время пандемии COVID-19. Однако подобные маски не обеспечивают достаточной защиты.

Поэтому помните:

  • тканевые маски могут задерживать большие частицы, но неэффективны против мелкодисперсных частиц;
  • хирургические маски предназначены для защиты от капель и брызг, но также не обеспечивают достаточной защиты от мелких частиц в воздухе, потому что не прилегают плотно к лицу.

Обычные маски с низким уровнем фильтрации не спасают от смога (фото: Freepik)

Как правильно носить маску

Перед надеванием маски тщательно вымойте руки. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу. Кроме этого, помните о других важных аспектах:

  • не прикасайтесь к маске во время ношения;
  • снимайте маску за чистые лямки;
  • после использования вымойте руки с мылом.

Также добавим, что одноразовые маски следует выбрасывать в мусорный бак с крышкой. А многоразовые маски нужно стирать после каждого использования.

Смог в Киеве 20 сентября (фото: РБК-Украина)

Что еще нужно знать

Помните, что маска - это лишь одна из мер защиты. Для уменьшения влияния смога на организм также важно отслеживать уровень загрязнения воздуха.

В частности, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице Украины в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

К улучшению ситуации с состоянием воздуха Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рекомендует:

  • закрыть окна;
  • пить много воды (2-3 литра воды в день);
  • ограничить пребывание на улице;
  • включить на максимум воздухоочиститель (если есть).

Также эксперты советуют проконсультироваться с лечащим врачом, если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей.

Кстати, раньше мы писали о том, в каком районе Киева самое плохое качество воздуха от смога.

А также рассказывали, когда одевать маски согласно рекомендациям Минздрава.

При написании материала использовались следующие источники: официальный сайт КГГА, сайты институтов Harvard Health и American Institute of Physics, блог IQAir.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЗдоровьеСоветы