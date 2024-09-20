Смог у Києві. В якому районі столиці найгірша якість повітря

Станом на 7 годину ранку п'ятниці, 20 вересня, в Києві спостерігалось тимчасове погіршення якості повітря .

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний портал КМДА.

Ситуація на одній з вулиць столиці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На пункті моніторингу за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря - 74 (середній рівень забрудненості) .

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості) .

На пункті моніторингу за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).

На пункті моніторингу за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).

На пункті моніторингу за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).

На пункті моніторингу за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря - 90 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин при цьому складає:

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря - 89 (високий рівень забрудненості).

При цьому стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна:

До поліпшення ситуації зі станом повітря експерти рекомендують громадянам :

За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі фіксувалися, зокрема, у Вишгородському районі.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря можуть бути пожежі в екосистемі Київської області.

Уточнюється, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у повітрі столиці фіксується нині підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Нагадаємо, ще 16 вересня під Вишгородом у Київській області сталася чимала лісова пожежа. У зв'язку з цим влада Києва попередила мешканців столиці про ймовірне погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала відповідні рекомендації.

Крім того, сильні пожежі спостерігались у Харківській області. Там загорілися ліси, після чого вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.

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