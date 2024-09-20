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Смог у Києві. В якому районі столиці найгірша якість повітря

П'ятниця 20 вересня 2024 09:54
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Смог у Києві. В якому районі столиці найгірша якість повітря Погіршення якості повітря в Києві зафіксували зранку 20 вересня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Станом на 7 годину ранку п'ятниці, 20 вересня, в Києві спостерігалось тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний портал КМДА.

Чому якість повітря погіршилась і що з цим робити

Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у повітрі столиці фіксується нині підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Уточнюється, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

  • ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу)
  • SO2 (діоксид сірки)
  • NO2 (діоксид азоту)
  • О3 (приземний озон)
  • CO (оксид вуглецю)

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Смог у Києві. В якому районі столиці найгірша якість повітря

"Градація" показника CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря можуть бути пожежі в екосистемі Київської області.

За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі фіксувалися, зокрема, у Вишгородському районі.

До поліпшення ситуації зі станом повітря експерти рекомендують громадянам:

  • закрити вікна
  • обмежити перебування на вулиці
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум

При цьому стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна:

Рівень забруднення повітря на правому березі

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря - 89 (високий рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

Вміст забруднюючих речовин при цьому складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 126,2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація (ГДК) - 500 мкг/м3)
  • оксиду азоту - 8,3 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
  • діоксиду азоту - 46,5 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
  • діоксиду сірки - 5,4 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду вуглецю - 984,6 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
  • озону - 9,0 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)

На пункті моніторингу за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря - 90 (високий рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

Вміст забруднюючих речовин:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 134,7 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду азоту - 7,3 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
  • діоксиду азоту - 20,8 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
  • діоксиду сірки - 5,5 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду вуглецю - 679,3 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
  • озону - 42,0 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
  • бензолу - 0,1 мкг/м3 (ГДК - 1500 мкг/м3)

На пункті моніторингу за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

Вміст забруднюючих речовин:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 183,0 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду азоту - 0,6 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
  • діоксиду азоту - 19,6 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
  • діоксиду сірки - 6,0 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду вуглецю - 961,4 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
  • озону - 59,1мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)

На пункті моніторингу за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

Вміст забруднюючих речовин:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 131,9 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду азоту - 15,2 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
  • діоксиду азоту - 53,2 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
  • діоксиду сірки - 5,9 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду вуглецю - 982,6 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
  • озону - 8,2 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)

На пункті моніторингу за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Вміст забруднюючих речовин:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 175,4 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду азоту - 73,8 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
  • діоксиду азоту – 72,6 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
  • діоксиду сірки - 15,9 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду вуглецю - 1309,6 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
  • озону - 51,8 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
  • бензолу - 0,0 мкг/м3 (ГДК - 1500 мкг/м3)

Смог у Києві. В якому районі столиці найгірша якість повітря

Стан атмосферного повітря та радіаційний фон (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Рівень забруднення повітря на лівому березі

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 171,4 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду азоту - 84,8 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
  • діоксиду азоту - 112,3 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
  • діоксиду сірки - 5,2 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду вуглецю - 791,5 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)

На пункті моніторингу за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря - 74 (середній рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Вміст забруднюючих речовин:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 108,5 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду азоту - 57,9 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
  • діоксиду азоту - 56,1 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
  • діоксиду сірки - 9,0 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
  • оксиду вуглецю - 858,7 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
  • озону - 8,5 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
  • сірководню - 1,4 мкг/м3 (ГДК - 8 мкг/м3)

Смог у Києві. В якому районі столиці найгірша якість повітря

Ситуація на одній з вулиць столиці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, ще 16 вересня під Вишгородом у Київській області сталася чимала лісова пожежа. У зв'язку з цим влада Києва попередила мешканців столиці про ймовірне погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала відповідні рекомендації.

Крім того, сильні пожежі спостерігались у Харківській області. Там загорілися ліси, після чого вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.

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