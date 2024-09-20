Смог у Києві. В якому районі столиці найгірша якість повітря
Станом на 7 годину ранку п'ятниці, 20 вересня, в Києві спостерігалось тимчасове погіршення якості повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний портал КМДА.
Чому якість повітря погіршилась і що з цим робити
Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у повітрі столиці фіксується нині підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Уточнюється, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу)
- SO2 (діоксид сірки)
- NO2 (діоксид азоту)
- О3 (приземний озон)
- CO (оксид вуглецю)
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
"Градація" показника CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря можуть бути пожежі в екосистемі Київської області.
За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі фіксувалися, зокрема, у Вишгородському районі.
До поліпшення ситуації зі станом повітря експерти рекомендують громадянам:
- закрити вікна
- обмежити перебування на вулиці
- пити багато води
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум
При цьому стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна:
- або на карті за посиланням
- або в додатку "Київ Цифровий"
Рівень забруднення повітря на правому березі
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря - 89 (високий рівень забрудненості).
Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.
Вміст забруднюючих речовин при цьому складає:
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 126,2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація (ГДК) - 500 мкг/м3)
- оксиду азоту - 8,3 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
- діоксиду азоту - 46,5 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
- діоксиду сірки - 5,4 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду вуглецю - 984,6 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
- озону - 9,0 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
На пункті моніторингу за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря - 90 (високий рівень забрудненості).
Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.
Вміст забруднюючих речовин:
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 134,7 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду азоту - 7,3 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
- діоксиду азоту - 20,8 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
- діоксиду сірки - 5,5 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду вуглецю - 679,3 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
- озону - 42,0 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
- бензолу - 0,1 мкг/м3 (ГДК - 1500 мкг/м3)
На пункті моніторингу за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
Вміст забруднюючих речовин:
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 183,0 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду азоту - 0,6 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
- діоксиду азоту - 19,6 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
- діоксиду сірки - 6,0 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду вуглецю - 961,4 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
- озону - 59,1мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
На пункті моніторингу за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
Вміст забруднюючих речовин:
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 131,9 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду азоту - 15,2 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
- діоксиду азоту - 53,2 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
- діоксиду сірки - 5,9 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду вуглецю - 982,6 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
- озону - 8,2 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
На пункті моніторингу за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).
Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
Вміст забруднюючих речовин:
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 175,4 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду азоту - 73,8 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
- діоксиду азоту – 72,6 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
- діоксиду сірки - 15,9 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду вуглецю - 1309,6 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
- озону - 51,8 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
- бензолу - 0,0 мкг/м3 (ГДК - 1500 мкг/м3)
Стан атмосферного повітря та радіаційний фон (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Рівень забруднення повітря на лівому березі
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря - 100 (високий рівень забрудненості).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
Вміст забруднюючих речовин складає:
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 171,4 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду азоту - 84,8 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
- діоксиду азоту - 112,3 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
- діоксиду сірки - 5,2 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду вуглецю - 791,5 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
На пункті моніторингу за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря - 74 (середній рівень забрудненості).
Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
Вміст забруднюючих речовин:
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) - 108,5 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду азоту - 57,9 мкг/м3 (ГДК - 400 мкг/м3)
- діоксиду азоту - 56,1 мкг/м3 (ГДК - 200 мкг/м3)
- діоксиду сірки - 9,0 мкг/м3 (ГДК - 500 мкг/м3)
- оксиду вуглецю - 858,7 мкг/м3 (ГДК - 5000 мкг/м3)
- озону - 8,5 мкг/м3 (ГДК - 160 мкг/м3)
- сірководню - 1,4 мкг/м3 (ГДК - 8 мкг/м3)
Ситуація на одній з вулиць столиці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Нагадаємо, ще 16 вересня під Вишгородом у Київській області сталася чимала лісова пожежа. У зв'язку з цим влада Києва попередила мешканців столиці про ймовірне погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала відповідні рекомендації.
Крім того, сильні пожежі спостерігались у Харківській області. Там загорілися ліси, після чого вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.
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