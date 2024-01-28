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Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців

Україна, Неділя 28 січня 2024 14:48
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Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців Фото: необхідність медичних масок в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Медичні маски, дотримання дистанції та “локальний карантин” в окремих містах чи областях - це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

За даними міністерства, заходи з загальної профілактики можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах.

"Рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні", - наголосили в МОЗ.

В міністерстві пояснили, що варто вдягати захисну маску, якщо:

  • ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте, однак не можете залишитися вдома;
  • пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом, маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
  • ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;
  • здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту;
  • лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми та під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Раніше повідомлялося, що у Києві деякі школи перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин через спалах скарлатини серед учнів.

Нагадаємо також, перед цим у МОЗ заявили про можливе повернення масових карантинів.

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