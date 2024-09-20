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Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю

П'ятниця 20 вересня 2024 07:45
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Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю Фото: річка Дніпро у Києві (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві станом на сьому ранку, 20 вересня, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Зокрема, фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт і Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

"Так, за інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі", - йдеться у повідомленні.

До того, як ситуація стане кращою, у КМДА рекомендують зробити наступне:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю

Нагадаємо, що 16 вересня під Вишгородом (Київська область) сталася лісова пожежа. У соцмережах було опубліковано відповідні кадри.

У зв'язку з цим влада Києва попередила жителів столиці, що, можливо, у місті буде погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала рекомендації.

Зазначимо, що сильні пожежі спостерігалися і в Харківській області. Там, 15 вересня, загорілися ліси, і вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.

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Київ Пожежа
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Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
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