Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю

У Києві станом на сьому ранку, 20 вересня, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Зокрема, фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт і Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. "Так, за інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі", - йдеться у повідомленні. До того, як ситуація стане кращою, у КМДА рекомендують зробити наступне: закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.