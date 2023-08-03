Киянин потрапив у список найкращих студентів світу: чим відзначився хлопець (фото)

Що відомо про хлопця

Ян Стародубець закінчив приватну школу "Навчальний заклад "Європейський колегіум", а згодом - секцію хімії відділення хімії та біології Київської МАН.

Під час навчання номінант був репетитором для своїх друзів, працював STEM-вчителем для дітей 1-5 класів, а ще створював навчальні відео на YouTube. Сьогодні він продовжує свою освітню діяльність.

Ян разом з однокласниками спланував проєкт для зйомок навчальних відео, тому одна з онлайн-шкіл запропонувала винахіднику співпрацю.

Ян Стародубець потрапив у номінацію Global Student Prize (фото: facebook.com/kyiv.man)

Крім того, киянин дистанційно навчався в США рамках онлайн-програми Stony Brook School Gravitas, при цьому паралельно продовжуючи навчання в українській школі.

За всі ці заслуги Ян Стародубець потрапив в рейтинг 50 учнів світу Global Student Prize. У ній відзначають найкращих студентів-винахідників світу. Переможець премії забере приз розміром 100 000 доларів.

У 2022 році переміг українець

20 вересня 2022 року Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією Всесвітньої премії Global Student Prize.

Торішнім переможцем премії став українець Ігор Клименко (фото: МОН)

"Це потребувало багато роботи й часу, але тепер я отримав доступ до світового ком'юніті та можливість співпрацювати з великими інвесторами та людьми по всьому світу! А також - стипендію у $100 000! Я абсолютно впевнений, що більшу її частину витрачу на розроблення дрона!" - зазначив Ігор.

Хлопець розробив безпілотник, поєднаний з міношукачем. Коптер дистанційно віднаходить вибухонебезпечні предмети завдяки електромагнітному й оптичному дослідженню поверхонь. Пристрій може знаходити різні типи мін, а найголовніше - передавати точні координати знайдених об'єктів саперам.