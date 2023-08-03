Киянин потрапив у список найкращих студентів світу: чим відзначився хлопець (фото)

Мешканець Києва Ян Стародубець номінований на Всесвітню премію Global Student Prize як студент-винахідник. Хлопець навчається у Київській Малій академії наук та працює вчителем для учнів молодших класів.
Про це розповіли на сторінці КМАН у Facebook.
Ян Стародубець закінчив приватну школу "Навчальний заклад "Європейський колегіум", а згодом - секцію хімії відділення хімії та біології Київської МАН.
Під час навчання номінант був репетитором для своїх друзів, працював STEM-вчителем для дітей 1-5 класів, а ще створював навчальні відео на YouTube. Сьогодні він продовжує свою освітню діяльність.
Ян разом з однокласниками спланував проєкт для зйомок навчальних відео, тому одна з онлайн-шкіл запропонувала винахіднику співпрацю.
Ян Стародубець потрапив у номінацію Global Student Prize (фото: facebook.com/kyiv.man)
Крім того, киянин дистанційно навчався в США рамках онлайн-програми Stony Brook School Gravitas, при цьому паралельно продовжуючи навчання в українській школі.
За всі ці заслуги Ян Стародубець потрапив в рейтинг 50 учнів світу Global Student Prize. У ній відзначають найкращих студентів-винахідників світу. Переможець премії забере приз розміром 100 000 доларів.
20 вересня 2022 року Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією Всесвітньої премії Global Student Prize.
Торішнім переможцем премії став українець Ігор Клименко (фото: МОН)
"Це потребувало багато роботи й часу, але тепер я отримав доступ до світового ком'юніті та можливість співпрацювати з великими інвесторами та людьми по всьому світу! А також - стипендію у $100 000! Я абсолютно впевнений, що більшу її частину витрачу на розроблення дрона!" - зазначив Ігор.
Хлопець розробив безпілотник, поєднаний з міношукачем. Коптер дистанційно віднаходить вибухонебезпечні предмети завдяки електромагнітному й оптичному дослідженню поверхонь. Пристрій може знаходити різні типи мін, а найголовніше - передавати точні координати знайдених об'єктів саперам.
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