Українські студенти можуть навчатися в Чехії безкоштовно: як туди вступити

Про це повідомили на сайті Міністерства освіти, молоді та фізичного виховання Чеської Республіки.

Як подати заявку на навчання

Отримати стипендію на навчання можуть ті студенти, які вже здобули диплом бакалавра. Якщо ви ще не закінчили перші чотири курси, то можете записатися на чеські навчальні програми з вибраних напрямів.

Залежно від спеціальності абітурієнти зазвичай повинні скласти вступні іспити в обраний університет. Успішна здача вступних іспитів є передумовою для отримання стипендії.

А на навчальний 2024/2025 рік уряд покриває освіту у:

магістерських програмах навчання + річний підготовчий курс чеської мови

програмах магістерського навчання чи програмах докторського навчання

Стосовно останнього, то державні стипендії цієї категорії призначаються випускникам бакалаврату чи магістратури, які вступають на навчання. Зауважте, що воно відбуватиметься англійською мовою.

Для того, щоб зареєструватися на конкурс, потрібно подати електронну заявку за посиланням. Якщо ви надішлете її в інший спосіб, заявку не вважатимуть дійсною.

У разі виникнення додаткових запитань під час реєстрації, можна звертатися за адресою - registr@dzs.cz.

Кожен охочий абітурієнт повинен заповнити електронну форму заявки не пізніше 30 вересня 2023 року.

Студенти інших країн також будуть подаватися

Урядова стипендія також розрахована на країни, що розвиваються. Тому українські студенти можуть навчатися разом з абітурієнтами із: