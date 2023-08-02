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Управління дронами та надання медичної допомоги: школярів навчать новим навичкам

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Середа 02 серпня 2023 16:43
Управління дронами та надання медичної допомоги: школярів навчать новим навичкам Школярів навчатимуть такмеду та управлінню дронами (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні змінять програму шкільного предмета "Захист України". Дітей тепер почнуть навчати мінної безпеки, управлінню дронами та надання домедичної допомоги.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, з вересня запустять пілот проєкту оновленої дисципліни "Захист України". Нову програму даватимуть дітям у школах різних областей країни.

"Почали роботу над оновленням дисципліни "Захист України". Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет - корисним та цікавим", - наголосив він.

Лісовий розповів, що тепер школярі почнуть вивчати якісну домедичну допомогу, мінну безпеку, навчатимуться керувати дронами та орієнтуватись на місцевості. Саме таких навичок хочуть навчитися діти.

Управління дронами та надання медичної допомоги: школярів навчать новим навичкам

Діти у школах будуть вивчати мінну небезпеку (фото: Getty Images)

"З вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни - реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків вчителів та учнів, які братимуть участь у пілоті, програму дисципліни буде фіналізовано", - наголосив міністр.

Він додав, що для успішності пілота проведуть також навчання для вчителів. Для цього залучать до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід навчання дорослих. Зокрема, тих спеціалістів, які готові навчити вчителів роботі із симуляторами дронів, мають спеціалізацію у топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму.

До речі, ми писали про те, що в школах з'явиться новий предмет.

А ще розповідали про те, що вчитель дав небанальні поради щодо підготовки першокласника до школи.

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школа Оксен Лісовий