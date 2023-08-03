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Киевлянин попал в список лучших студентов мира: чем отличился парень (фото)

Ян Стародубец вошел в список лучших студентов мира (фото: facebook.com/kyiv.man)
Автор: Юлия Гаюк

Житель Киева Ян Стародубец номинирован на Всемирную премию Global Student Prize в качестве студента-изобретателя. Парень учится в Киевской Малой академии наук и работает учителем для младших классов.

Об этом рассказали на странице КМАН в Facebook.

Что известно о парне

Ян Стародубец окончил частную школу "Учебное заведение "Европейский коллегиум", а затем - секцию химии отделения химии и биологии Киевской МАН.

Во время учебы номинант был репетитором для своих друзей, работал STEM-учителем для детей 1-5 классов, а еще создавал обучающие видео на YouTube. Сегодня он продолжает свою образовательную деятельность.

Ян вместе с одноклассниками спланировал проект для съемок обучающих видео, поэтому одна из онлайн-школ предложила изобретателю сотрудничество.

 

Ян Стародубец попал в номинацию Global Student Prize (фото: facebook.com/kyiv.man)

Кроме того, киевлянин дистанционно учился в США в рамках онлайн-программы Stony Brook School Gravitas, при этом параллельно продолжая обучение в украинской школе.

За все эти заслуги Ян Стародубец попал в рейтинг 50 учащихся мира Global Student Prize. В ней отмечают лучших студентов-изобретателей мира. Победитель премии получит приз в размере 100 000 долларов.

В 2022 году победил украинец

20 сентября 2022 года Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии Всемирной премии Global Student Prize.

Победителем прошлого года стал украинец Игорь Клименко (фото: МОН)

"Это потребовало много работы и времени, но теперь я получил доступ к мировому коммьюнити и возможность сотрудничать с крупными инвесторами и людьми по всему миру! А также - стипендию в $100 000! Я абсолютно уверен, что большую ее часть потрачу на разработку дрона!" - отметил Игорь.

Парень разработал беспилотник, соединенный с миноискателем. Коптер дистанционно находит взрывоопасные предметы благодаря электромагнитному и оптическому исследованию поверхностей. Устройство может находить разные типы мин, а самое главное - передавать точные координаты найденных объектов саперам.

Ранее мы рассказывали, что украинские студенты могут получить стипендию на обучение в Чехии.

А еще писали, как изменится урок защиты Украины в результате полномасштабной войны.

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