У киян є шанс допомогти військовим, не потративши ні гривні: як це зробити

Де і коли можна здати кров для військових?

Здати кров можна буде 17 січня з 9:30 до 13:30 за адресою: проспект Повітрофлотський, 54 (корпус С, 6 поверх).

З собою необхідно мати паспорт.

Долучитися до акції, яку ініціювали лікарі центру "Добробут" спільно з Київським міським центром крові, може будь-який українець старший 18 років, що не має протипоказань до донорства, та з масою тіла не менше 50 кг.

Чому здавати кров - це важливо?

Щороку понад 200 тисяч людей в Україні потребують донорської крові та її компонентів - їх запаси вкрай необхідні пологовим будинкам, військовим шпиталям, хірургічним відділенням, опіковим центрам, онкологічним відділенням та відділенням інтенсивної терапії.

Під час війни ця потреба значно зросла. Про нестачу запасів повідомляють у багатьох областях.

Сьогодні в Україні потребу в донорській крові для прифронтових міст забезпечують центри крові, які працюють в тилу.

Тож зараз життя захисників держави та поранених цивільних мешканців країни залежить від активності донорів в усіх українських містах.

"Потреба в донорах крові залишається дуже високою - особливо зараз, коли до лікарень прибувають поранені військові, цивільні, постраждалі від воєнних дій. Не скасувала війна і планових операцій та пологів, необхідності лікувати онкохворих, потерпілих у катастрофах, стихійних лихах. Одна донація здатна врятувати три життя, саме тому це так важливо - кожному приєднатись до донорського руху", - зазначає завідувачка відділу заготівлі донорської крові в умовах виїзду Київського міського центру крові Наталія Горобець.

Крім того, говорить лікарка, донація позитивно впливає і на здоров’я самих донорів: відновлюються всі формені елементи крові, знижується ризик серцево-судинних патологій, а також ризик виникнення тромбозів, стимулюється імунітет, виникає менше хронічних захворювань.

"Долучайтесь! Ваша кров також може воювати!" - закликала медик.