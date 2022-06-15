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Хотите стать донором? Как подготовиться к сдаче крови

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Среда 15 июня 2022 12:01
Хотите стать донором? Как подготовиться к сдаче крови Что нужно сделать перед сдачей крови (facebook com DonorUA Ukraine)
Автор: Людмила Жукова

Очень многие украинцы приобщаются к теме донорства и помогают тем, кому это необходимо сдачей крови.

Как подготовиться к такой процедуре рассказали в Национальной службе здоровья.

Как подготовиться к донорству

Ешьте здоровую пищу, в том числе богатую железом.Это - красное мясо, рыба, птица, бобы, шпинат и т.д. Регулярное питание поможет поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне. Это важно, чтобы не произошло головокружения после донации.

Если собираетесь сдать только тромбоциты, не употребляйте аспирин за два дня до сдачи.

В день донации позавтракайте здоровой пищей, избегайте жирного.

Много пейте. Перед самой сдачей выпейте до 500 мл воды или другой жидкости.

В день сдачи крови избегайте энергичных и силовых упражнений. Легкие физические упражнения, такие как хождение, полезны.

Придите в центр крови в одежде, которую легко закатить выше локтя.

После донации отдохните несколько минут, выпейте стакан воды, избегайте алкоголя в ближайшие сутки.

Где можно сдать кровь

Весь перечень центров донации можно посмотреть по этим ссылкам.

Тут список от МОЗ. Также на сайте donor.ua.

Как сообщалось, ранее в Украине установили требования к качеству донорской крови. Верховная рада одобрила в повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648.

Также в Украине запустили новый сервис, с помощью которого можно зарегистрироваться для сдачи крови.

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