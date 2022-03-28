В Украине появился новый сервис, который поможет спасать жизни
В Украине запустили новый сервис, с помощью которого можно зарегистрироваться для сдачи крови.
Как стать донором, рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Такой сервис запущен медицинской системой Helsi и платформой donor.ua
Он создан для удобства желающих стать донором крови, чтобы помогать раненым украинцам в войне с Россией.
Как стать участником
Чтобы помочь или присоединиться к такой необходимой инициативе, необходимо заполнить анкету на сайте helsi.me
Далее вы получите сообщение
Если в вашей области будет необходимость в донорах соответствующей группы крови, вам пришлют сообщение с контактами центров крови.
Ваши данные о группе крови и резус-фактор обрабатываются алгоритмом в системе Helsi и не будут передаваться медработникам.
Как подготовиться к сдаче крови
- Старайтесь регулярно и сбалансированно питаться, побольше пейте
- Откажитесь от употребления алкоголя за 48 часов до процедуры
- Воздержитесь от приема аспирина, анальгина и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики, за 72 часа до процедуры
- Обязательно выспитесь и отдохните
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