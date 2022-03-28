В Украине появился новый сервис, который поможет спасать жизни

В Украине запустили новый сервис, с помощью которого можно зарегистрироваться для сдачи крови.

Как стать донором, рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Такой сервис запущен медицинской системой Helsi и платформой donor.ua

Он создан для удобства желающих стать донором крови, чтобы помогать раненым украинцам в войне с Россией.

Как стать участником

Чтобы помочь или присоединиться к такой необходимой инициативе, необходимо заполнить анкету на сайте helsi.me

Далее вы получите сообщение

Если в вашей области будет необходимость в донорах соответствующей группы крови, вам пришлют сообщение с контактами центров крови.

Ваши данные о группе крови и резус-фактор обрабатываются алгоритмом в системе Helsi и не будут передаваться медработникам.

Как подготовиться к сдаче крови