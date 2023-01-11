У киевлян есть шанс помочь военным, не потратив ни гривны: как это сделать

Где и когда можно сдать кровь военным?

Сдать кровь можно будет 17 января с 9.30 до 13.30 по адресу: проспект Воздухофлотский, 54 (корпус С, 6 этаж).

С собой нужно иметь паспорт.

Присоединиться к акции, которую инициировали врачи центра "Добробут" совместно с Киевским городским центром крови, может любой украинец старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, и с массой тела не менее 50 кг.

Почему сдавать кровь - это важно?

Ежегодно более 200 тысяч человек в Украине нуждаются в донорской крови и ее компонентах - их запасы крайне необходимы роддомам, военным госпиталям, хирургическим отделениям, ожоговым центрам, онкологическим отделениям и отделениям интенсивной терапии.

Во время войны эта потребность значительно возросла. О нехватке запасов сообщают во многих областях.

Сегодня в Украине потребность в донорской крови для прифронтовых городов обеспечивают работающие в тылу центры крови.

Сейчас жизнь защитников государства и раненых гражданских жителей страны зависит от активности доноров во всех украинских городах.

"Потребность в донорах крови остается очень высокой - особенно сейчас, когда в больницы прибывают раненые военные, гражданские, пострадавшие от военных действий. Не отменила война и плановых операций и родов, необходимости лечить онкобольных, пострадавших в катастрофах, стихийных бедствиях. Одна донация способна спасти три жизни, поэтому это так важно - каждому присоединиться к донорскому движению", - отмечает заведующая отделом заготовки донорской крови в условиях выезда Киевского городского центра крови Наталья Горобец.

Кроме того, говорит врач, донация положительно влияет и на здоровье самих доноров: восстанавливаются все форменные элементы крови, снижается риск сердечно-сосудистых патологий, а также риск возникновения тромбозов, стимулируется иммунитет, возникает меньше хронических заболеваний.

"Присоединяйтесь! Ваша кровь тоже может воевать!" - призвала медик.