У киевлян есть шанс помочь военным, не потратив ни гривны: как это сделать

17 января в Киеве в поддержку национальной кампании "Твоя кровь может воевать" состоится День донора. Все желающие смогут сдать кровь и ее компоненты для медицинских учреждений Украины в лечении больных и раненых военных и гражданских.
Как и где это сделать - читайте в нашем материале.
Сдать кровь можно будет 17 января с 9.30 до 13.30 по адресу: проспект Воздухофлотский, 54 (корпус С, 6 этаж).
С собой нужно иметь паспорт.
Присоединиться к акции, которую инициировали врачи центра "Добробут" совместно с Киевским городским центром крови, может любой украинец старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, и с массой тела не менее 50 кг.
Ежегодно более 200 тысяч человек в Украине нуждаются в донорской крови и ее компонентах - их запасы крайне необходимы роддомам, военным госпиталям, хирургическим отделениям, ожоговым центрам, онкологическим отделениям и отделениям интенсивной терапии.
Во время войны эта потребность значительно возросла. О нехватке запасов сообщают во многих областях.
Сегодня в Украине потребность в донорской крови для прифронтовых городов обеспечивают работающие в тылу центры крови.
Сейчас жизнь защитников государства и раненых гражданских жителей страны зависит от активности доноров во всех украинских городах.
"Потребность в донорах крови остается очень высокой - особенно сейчас, когда в больницы прибывают раненые военные, гражданские, пострадавшие от военных действий. Не отменила война и плановых операций и родов, необходимости лечить онкобольных, пострадавших в катастрофах, стихийных бедствиях. Одна донация способна спасти три жизни, поэтому это так важно - каждому присоединиться к донорскому движению", - отмечает заведующая отделом заготовки донорской крови в условиях выезда Киевского городского центра крови Наталья Горобец.
Кроме того, говорит врач, донация положительно влияет и на здоровье самих доноров: восстанавливаются все форменные элементы крови, снижается риск сердечно-сосудистых патологий, а также риск возникновения тромбозов, стимулируется иммунитет, возникает меньше хронических заболеваний.
"Присоединяйтесь! Ваша кровь тоже может воевать!" - призвала медик.
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