Який вигляд має прийомний син Шерон Стоун: акторка показала рідкісні фото
Сьогодні, 2 червня, старшому з трьох прийомних дітей акторки Шерон Стоун Роену виповнилося 24 роки. З цієї нагоди знаменитість поділилася рідкісними світлинами сина.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Основного інстинкту".
Як виглядає старший син Шерон Стоун
На фото, які опублікувала акторка у соцмережах, Роен зображений у різні роки свого життя - маленьким хлопчиком, смішним підлітком і ефектним юнаком, дуже схожим на свою прийомну матір.
На одному з кадрів іменинник позує зі своїми братами - Лердом і Квінном.
"З днем народження, Роне. Люблю тебе, мама", - підписала знімки Шерон.
Діти Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Зазначимо, що зірка "Основного інстинкту" не змогла стати мамою природним шляхом. Актриса зізналася, що через аутоімунне захворювання та ендометріоз у неї було дев'ять викиднів.
Радість материнства вона пізнала завдяки прийомним дітям.
Старшого хлопчика Стоун усиновила у 2000 році разом зі своїм чоловіком Філом Бронштейном. Тоді він був ще зовсім крихітним.
Лерда і Квінна вона усиновила уже після розлучення з Бронштейном і довгої боротьби за право опіки над їхнім спільним сином.
Попри те, що суд Каліфорнії надав обом батькам рівноправну участь у житті та вихованні хлопчика, місцем проживання Роена було визначено будинок його батька в Сан-Франциско.
У 2008 році знаменитість спробувала оскаржити це рішення і перевезти сина до себе в Лос-Анджелес, але її прохання відхилили.
В інтерв'ю актриса зізнавалася, що це було "справжнім ударом" і що її "серце було розбите".
Шерон довелося підтримувати зв'язок із сином на відстані, але це не завадило їхнім близьким стосункам.
Подорослішавши, Роен заявив, що хоче піти по стопах матері і теж стати актором.
Нещодавно Шерон Стоун вперше назвала ім’я продюсера, який змушував її до інтиму з колегою по фільму.
Також вона зворушила рідкісним фото зі своєю 91-річною мамою.