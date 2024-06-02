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Який вигляд має прийомний син Шерон Стоун: акторка показала рідкісні фото

Неділя 02 червня 2024 16:35
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Який вигляд має прийомний син Шерон Стоун: акторка показала рідкісні фото Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 2 червня, старшому з трьох прийомних дітей акторки Шерон Стоун Роену виповнилося 24 роки. З цієї нагоди знаменитість поділилася рідкісними світлинами сина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Основного інстинкту".

Як виглядає старший син Шерон Стоун

На фото, які опублікувала акторка у соцмережах, Роен зображений у різні роки свого життя - маленьким хлопчиком, смішним підлітком і ефектним юнаком, дуже схожим на свою прийомну матір.

На одному з кадрів іменинник позує зі своїми братами - Лердом і Квінном.

"З днем народження, Роне. Люблю тебе, мама", - підписала знімки Шерон.

Який вигляд має прийомний син Шерон Стоун: акторка показала рідкісні фото

Який вигляд має прийомний син Шерон Стоун: акторка показала рідкісні фото

Який вигляд має прийомний син Шерон Стоун: акторка показала рідкісні фото

Який вигляд має прийомний син Шерон Стоун: акторка показала рідкісні фото

Який вигляд має прийомний син Шерон Стоун: акторка показала рідкісні фото

Діти Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Зазначимо, що зірка "Основного інстинкту" не змогла стати мамою природним шляхом. Актриса зізналася, що через аутоімунне захворювання та ендометріоз у неї було дев'ять викиднів.

Радість материнства вона пізнала завдяки прийомним дітям.

Старшого хлопчика Стоун усиновила у 2000 році разом зі своїм чоловіком Філом Бронштейном. Тоді він був ще зовсім крихітним.

Лерда і Квінна вона усиновила уже після розлучення з Бронштейном і довгої боротьби за право опіки над їхнім спільним сином.

Попри те, що суд Каліфорнії надав обом батькам рівноправну участь у житті та вихованні хлопчика, місцем проживання Роена було визначено будинок його батька в Сан-Франциско.

У 2008 році знаменитість спробувала оскаржити це рішення і перевезти сина до себе в Лос-Анджелес, але її прохання відхилили.

В інтерв'ю актриса зізнавалася, що це було "справжнім ударом" і що її "серце було розбите".

Шерон довелося підтримувати зв'язок із сином на відстані, але це не завадило їхнім близьким стосункам.

Подорослішавши, Роен заявив, що хоче піти по стопах матері і теж стати актором.

Нещодавно Шерон Стоун вперше назвала ім’я продюсера, який змушував її до інтиму з колегою по фільму.

Також вона зворушила рідкісним фото зі своєю 91-річною мамою.

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Шерон Стоун Діти Акторка Зірки
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