Как выглядит приемный сын Шэрон Стоун: актриса показала редкие фото
Сегодня, 2 июня, старшему из трех приемных детей актрисы Шэрон Стоун Роэну исполнилось 24 года. По этому случаю знаменитость поделилась редкими фотографиями сына.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Основного инстинкта".
Как выглядит старший сын Шэрон Стоун
На фото, которые опубликовала актриса в соцсетях, Роэн запечатлен в разные годы своей жизни - маленьким мальчиком, смешным подростком и эффектным юношей, очень похожим на свою приемную мать.
На одном из кадров именинник позирует со своими братьями - Лердом и Куинном.
"С днем рождения, Рон. Люблю тебя, мама", - подписала снимки Шэрон.
Дети Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Отметим, что звезда "Основного инстинкта" не смогла стать мамой естественным путем. Актриса призналась, что из-за аутоиммунного заболевания и эндометриоза у нее было девять выкидышей.
Радость материнства она познала благодаря приемным детям.
Старшего мальчика Стоун усыновила в 2000 году вместе со своим мужем Филом Бронштейном. Тогда он был еще совсем крошечным.
Лерда и Куинна она усыновила уже после развода с Бронштейном и долгой борьбы за право опеки над их общим сыном.
Несмотря на то, что суд Калифорнии предоставил обоим родителям равноправное участие в жизни и воспитании мальчика, местом жительства Роэна был определен дом его отца в Сан-Франциско.
В 2008 году знаменитость попыталась оспорить это решение и перевезти сына к себе в Лос-Анджелес, но ее просьбу отклонили.
В интервью актриса признавалась, что это было «настоящим ударом» и что ее «сердце было разбито».
Шэрон пришлось поддерживать связь с сыном на расстоянии, но это не помешало их близким отношениям.
Повзрослев, Роэн заявил, что хочет пойти по стопам матери и тоже стать актером.
Недавно Шэрон Стоун впервые назвала имя продюсера, заставлявшего ее к интиму с коллегой по фильму.