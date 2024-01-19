Дві подружки: Шерон Стоун зворушила рідкісним фото зі своєю 91-річною мамою
Американська акторка Шерон Стоун зачарувала мережу світлиною з 91-річною мамою, Дороті Стоун.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Як виглядає мама Шерон Стоун
Зірка запостила селфі, на якій позує вона та її мама-красуня.
Кадр, ймовірно, зроблений десь у закладі. Для виходу Стоун одягла костюм персикового відтінку, а Дороті обрала одяг чорного кольору.
Шерон Стоун з мамою (фото: instagram.com/sharonstone)
"Обід із мамою", - підписала знімок Шерон.
Реакція юзерів
Прихильники засипали доньку та маму компліментами, зазначивши, що вони чудово виглядають.
Мама Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
- Неперевершені
- Дві красиві сильні жінки
- Дві подружки
- Такі красиві жінки
- Бажаємо вам здоров’я, чудова сім’я Стоун.
- Королеви! Ви обидві прекрасні
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