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Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Вівторок 17 вересня 2024 14:32
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Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів Варіанти модного чорного манікюру (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени хочеться урізноманітнити сірі будні та підняти собі настрій усіма можливими способами. Якщо ви не знаєте, як це зробити, вирушайте на манікюр. Він не тільки підніме самооцінку, а й стане чудовим способом відволіктися від щоденної рутини, робочих завдань та депресивних думок.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які варіанти дизайну можна приглянути у класичному чорному відтінку.

Однотонний манікюр

Якщо ви не любите експериментувати, вам підійде класичне глянсове покриття. Такий манікюр підійде як для урочистих заходів, так і на кожен день.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Однотонний чорний манікюр (фото: instagram.com/manicur_nigti_ksyusha)

Французький манікюр

А якщо потрібно виділитися з натовпу, зробіть оригінальний французький манікюр. Покрийте основну частину нігтя матовим топом, а кінчик залиште глянцевим. Такий вишуканий варіант манікюру точно приверне увагу оточуючих.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Оригінальний матовий френч (фото: instagram.com/nailsby_ericb)

Також можна зробити класичну варіацію френча: основу нігтя покриваємо рожевим або тілесно-бежевим, а кінчик робимо чорним. Такий дизайн можна урізноманітнити блискітками чи стразами.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнівЯкий вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнівЯкий вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Френч із чорним кінчиком (фото: instagram.com/napaznokciach, instagram.com/amanda.sudolll, instagram.com/md_onglesconcept)

Манікюр із хромованими акцентами

Як відомо, у тренді манікюр з ефектом металік та хром. Можна зробити чорний манікюр із такими акцентами. Це можуть бути металеві кінчики, мінімалістичні смуги чи геометричні візерунки.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Чорний манікюр із металевими акцентами (фото: instagram.com/amberjhnails)

Манікюр з оригінальним дизайном

Ще один стильний дизайн: наносимо прозору базу, а на неї чорний колір - але не всю поверхню нігтя. У центрі робимо вертикальну смугу лаком із блискітками.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Оригінальний дизайн (фото: instagram.com/cupio.ro)

Світловідбиваючий манікюр

Також можна зробити манікюр із спеціальним гель-лаком. Це напівпрозоре, кольорове покриття з мерехтливими частинками у складі. У свою чергу частинки - це мікроскопічні багатогранні фрагменти скла або пластику, які відбивають світло і створюють ефект мерехтіння, але саме при штучному освітленні: під лампою, спалахом фотоапарата тощо. Зазначимо, що при денному світлі такий гель-лак дає ефект дрібного голографічного піску, який блищить цілком звичайно.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Світловідбиваючий манікюр (фото: instagram.com/primpchiew)

Напівпрозорий чорний манікюр

У трендах 2024 року також так званий "желейний" манікюр із напівпрозорим гель-лаком. Зробити такий ефект можна самостійно, змішавши улюблений чорний лак із невеликою кількістю базового покриття, щоб створити цей "желейний" фініш. Також такий дизайн можна прикрасити горошками.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Напівпрозорий "желейний" манікюр у горошок (фото: instagram.com/memnails)

Ще один варіант із напівпрозорим чорним дизайном - із сердечками. Такий нейл-арт гарно виглядатиме на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Манікюр із сердечками (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Хвилястий манікюр

Якщо однотонне або напівпрозоре покриття не підходить, зробіть оригінальний хвилястий дизайн.

Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Хвилястий манікюр (фото: instagram.com/disseynails)

Раніше ми розповіли, чим відрізняється корекція нігтів від укріплення.

Також подивіться, як виглядає трендовий відтінок манікюру під назвою "фісташкове масло".

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки майстрів нейл-індустрії та студій: lolo.nailedit, disseynails, memnails, phoebesummernails, primpchiew, cupio.ro, amberjhnails, napaznokciach, amanda.sudolll, md_ongles.

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