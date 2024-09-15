Чим відрізняється корекція нігтів від укріплення

Практично кожна дівчина хоча б раз у житті відвідувала салон, щоб зробити манікюр з покриттям або без перед важливою подією чи просто так - щоб порадувати себе, підкреслити красу та жіночність, відволіктися від рутини та турбот. Багато фахівців перед тим, як покривати нігті кольоровим гель-лаком, радять їх зміцнити спеціальними засобами.

Більшість вважає, що корекцію необхідно робити лише тим дівчатам, які мають нарощені нігті, але це не так.

Справа в тому, що у деяких дівчат нігті ростуть вниз, і під час укріплення неможливо виправити ріст натурального нігтя, а тільки зробити його міцнішим завдяки зміцнюючому шару. Саме під час корекції нігті можна зробити максимально рівними та акуратними.

Манікюр зробить руки доглянутішими (фото: pixabay.com)

Корекція

Ця процедура проходить так: майстер прибирає всі відшарування і прикладає новий твердий матеріал на відрослу частину нігтя, також може підняти кути, прикласти відсутні паралелі, якщо вони є, вирівняти нігті, що "клюють". Також варто зазначити, що корекція нігтів робиться жорсткішими матеріалами.

Майстер підкаже, що потрібно зробити (фото: pixabay.com)

Укріплення

Ослаблені нігті - не лише естетична проблема. Вони приносять безліч турбот: чіпляються за одяг, розшаровуються, ламаються під час зачеплення будь-якої поверхні, реагують на гарячу воду. У таких ситуаціях нігті рекомендується зміцнити гелем.

Ця процедура повністю відрізняється від корекції, але подібна до звичайного покриття. Головні відмінності:

1. Замість бази використовують спеціальний гель для зміцнення.

2. Покриваємо лише натуральні нігті.

Іноді знадобиться тільки корекція або укріплення (фото: pixabay.com)