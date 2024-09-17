Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Осенью хочется разнообразить серые будни и поднять себе настроение всеми возможными способами. Если вы не знаете, как это сделать, - отправляйтесь на маникюр. Он не только поднимет самооценку, но и станет отличным способом отвлечься от каждодневной рутины, рабочих задач и депрессивных мыслей.

Однотонный маникюр

Если вы не любите экспериментировать, для вас подойдет классическое глянцевое покрытие. Такой маникюр подойдет как для торжественных мероприятий, так и на каждый день.

Однотонный черный маникюр (фото: instagram.com/manicur_nigti_ksyusha)

Французский маникюр

А если нужно выделиться из толпы, сделайте оригинальный французский маникюр. Покройте основную часть ногтя матовым топом, а кончик оставьте глянцевым. Такой изысканный вариант маникюра точно привлечет внимание окружающих.

Оригинальный матовый френч (фото: instagram.com/nailsby_ericb)

Также можно сделать классическую вариацию френча: основу ногтя покрываем розовым или телесно-бежевым, а кончик делаем черным цветом. Такой дизайн можно разнообразить блестками или стразами.

Френч с черным кончиком (фото: instagram.com/napaznokciach, instagram.com/amanda.sudolll, instagram.com/md_onglesconcept)

Маникюр с хромированными акцентами

Как известно, в тренде маникюр с эффектом металлик и хром. Можно сделать черный маникюр с такими акцентами. Это могут быть металлические кончики, минималистичные полосы или геометрические узоры.

Черный маникюр с металлическими акцентами (фото: instagram.com/amberjhnails)

Маникюр с оригинальным дизайном

Еще один стильный дизайн: наносим прозрачную базу, а на нее черный цвет - но не на всю поверхность ногтя. В центре делаем вертикальную полосу лаком с блестками.

Оригинальный дизайн (фото: instagram.com/cupio.ro)

Светоотражающий маникюр

Также можно сделать маникюр со специальным гель-лаком. Это полупрозрачное, цветное покрытие с мерцающими частицами в составе. В свою очередь частицы - это микроскопические многогранные фрагменты стекла или пластика, которые отражают свет и создают мерцание, но именно при искусственном освещении: под лампой, при вспышке фотоаппарата и т.д. Отметим, что при дневном свете такой гель-лак дает эффект мелкого голографического песка, который блестит вполне обычно.

Светоотражающий маникюр (фото: instagram.com/primpchiew)

Полупрозрачный черный маникюр

В трендах 2024 года также так называемый "желейный" маникюр с полупрозрачным гель-лаком. Сделать такой эффект можно самостоятельно, смешав любимый черный лак с небольшим количеством базового покрытия, чтобы создать этот "желейный" финиш. Также такой дизайн можно украсить горохамиа.

Полупрозрачный "желейный" маникюр в горошек (фото: instagram.com/memnails)

Еще один вариант с полупрозрачным черным дизайном - с сердечками. Такой нейл-арт будет красиво смотреться на длинных ногтях миндалевидной формы.

Маникюр с сердечками (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Волнистый маникюр

Если однотонное или полупрозрачное покрытие вам не подходит, сделайте оригинальный волнистый дизайн.

Волнистый маникюр (фото: instagram.com/disseynails)