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Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Вторник 17 сентября 2024 14:32
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Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов Варианты модного черного маникюра (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осенью хочется разнообразить серые будни и поднять себе настроение всеми возможными способами. Если вы не знаете, как это сделать, - отправляйтесь на маникюр. Он не только поднимет самооценку, но и станет отличным способом отвлечься от каждодневной рутины, рабочих задач и депрессивных мыслей.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие варианты дизайна можно присмотреть в классическом черном оттенке.

Однотонный маникюр

Если вы не любите экспериментировать, для вас подойдет классическое глянцевое покрытие. Такой маникюр подойдет как для торжественных мероприятий, так и на каждый день.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Однотонный черный маникюр (фото: instagram.com/manicur_nigti_ksyusha)

Французский маникюр

А если нужно выделиться из толпы, сделайте оригинальный французский маникюр. Покройте основную часть ногтя матовым топом, а кончик оставьте глянцевым. Такой изысканный вариант маникюра точно привлечет внимание окружающих.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Оригинальный матовый френч (фото: instagram.com/nailsby_ericb)

Также можно сделать классическую вариацию френча: основу ногтя покрываем розовым или телесно-бежевым, а кончик делаем черным цветом. Такой дизайн можно разнообразить блестками или стразами.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайновКак выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайновКак выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Френч с черным кончиком (фото: instagram.com/napaznokciach, instagram.com/amanda.sudolll, instagram.com/md_onglesconcept)

Маникюр с хромированными акцентами

Как известно, в тренде маникюр с эффектом металлик и хром. Можно сделать черный маникюр с такими акцентами. Это могут быть металлические кончики, минималистичные полосы или геометрические узоры.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Черный маникюр с металлическими акцентами (фото: instagram.com/amberjhnails)

Маникюр с оригинальным дизайном

Еще один стильный дизайн: наносим прозрачную базу, а на нее черный цвет - но не на всю поверхность ногтя. В центре делаем вертикальную полосу лаком с блестками.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Оригинальный дизайн (фото: instagram.com/cupio.ro)

Светоотражающий маникюр

Также можно сделать маникюр со специальным гель-лаком. Это полупрозрачное, цветное покрытие с мерцающими частицами в составе. В свою очередь частицы - это микроскопические многогранные фрагменты стекла или пластика, которые отражают свет и создают мерцание, но именно при искусственном освещении: под лампой, при вспышке фотоаппарата и т.д. Отметим, что при дневном свете такой гель-лак дает эффект мелкого голографического песка, который блестит вполне обычно.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Светоотражающий маникюр (фото: instagram.com/primpchiew)

Полупрозрачный черный маникюр

В трендах 2024 года также так называемый "желейный" маникюр с полупрозрачным гель-лаком. Сделать такой эффект можно самостоятельно, смешав любимый черный лак с небольшим количеством базового покрытия, чтобы создать этот "желейный" финиш. Также такой дизайн можно украсить горохамиа.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Полупрозрачный "желейный" маникюр в горошек (фото: instagram.com/memnails)

Еще один вариант с полупрозрачным черным дизайном - с сердечками. Такой нейл-арт будет красиво смотреться на длинных ногтях миндалевидной формы.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Маникюр с сердечками (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Волнистый маникюр

Если однотонное или полупрозрачное покрытие вам не подходит, сделайте оригинальный волнистый дизайн.

Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Волнистый маникюр (фото: instagram.com/disseynails)

Ранее мы рассказали, чем отличается коррекция ногтей от укрепления.

Также посмотрите, как выглядит трендовый оттенок маникюра под названием "фисташковое масло".

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-индустрии и студий: lolo.nailedit, disseynails, memnails, phoebesummernails, primpchiew, cupio.ro, amberjhnails, napaznokciach, amanda.sudolll, md_onglesconcept, nailsby_ericb, manicur_nigti_ksyusha.

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