ua en ru
Сб, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Субота 14 вересня 2024 13:32
UA EN RU
Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати Ніжний відтінок "фісташкове масло" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени багато модниць вибирають насичені кольори для манікюру. Найчастіше це відтінки коричневого та червоного, які, до речі, зараз у тренді. Однак є ще один приглушений колір, який буде на піку популярності в цьому сезоні.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти про трендовий відтінок під назвою "фісташкове масло".

З усіх зелених кольорів це найуніверсальніший - ним можна покривати нігті цілий рік. Відтінок "фісташкове масло" не сильно яскравий, тому підійде для щоденного носіння і ефектно виглядатиме як на коротких, так і на довгих нігтях різної форми.

Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Нігті кольору "масло фісташки" (фото: instagram.com/themaniclub)

Якщо хочете надати нейл-арту родзинку, покрийте нігті основним кольором, а зверху нанесіть спеціальну пудру, щоб досягти хромованого ефекту.

Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Нігті хром, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/nailsxmina)

Ще один варіант дизайну з трендовим відтінком фісташки - французький манікюр. Замість традиційного білого кінчика покриваємо нігті зеленим.

Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Фісташковий френч (фото: instagram.com/tamikacarter)

Також в одному манікюрі можна поєднати декілька дизайнів та відтінків: класичний френч, різні відтінки зеленого, а також об'ємні елементи, наприклад, невеликі перлини.

Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Варіант незвичного манікюру (фото: instagram.com/cosmicnailzz)

Традиційний французький манікюр можна урізноманітнити абстрактними деталями та малюнками.

Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Абстрактний френч (фото: instagram.com/iramshelton)

Для романтичних дівчат підійде такий дизайн: покриваємо нігті кольором "фісташкове масло", а потім на кожному малюємо маленьке серце.

Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Романтичний манікюр (фото: instagram.com/stylemaven_la)

Також можна спробувати урізноманітнити манікюр "фісташкове масло" хаотичними мазками та золотистою фольгою, об'ємними малюнками та стразами або зробити градієнтний манікюр (омбре). А для найскромніших модниць підійде мікрофренч - зменшена варіація класичного френчу. Дуже тонка "усмішка" французького манікюру виглядає елегантно та дуже стильно у квадратній та овальній формі.

Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибратиЦей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибратиЦей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибратиЦей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Варіанти манікюру в кольорі "фісташкове масло" на осінь (фото: instagram.com/diynails._, instagram.com/nylove_nail, instagram.com/phoebesummernails)

Раніше ми розповіли про стильні образи із замшею на осінь 2024 року.

Також читайте, які трендові зачіски зробити цього сезону.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки майстрів нейл-індустрії та студій: Mani Club, Mina, Tamika Carter, Iram Shelton, Sherry, Hanna, Ny Kuin Lyu, Phoebe Cascarina, Chels Lou.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стиль життя Тренди
NEWS
Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових
Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових