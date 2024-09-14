Цей колір манікюру - найгарячіший тренд сезону: як він виглядає та які дизайни вибрати

Восени багато модниць вибирають насичені кольори для манікюру. Найчастіше це відтінки коричневого та червоного , які, до речі, зараз у тренді. Однак є ще один приглушений колір, який буде на піку популярності в цьому сезоні.

З усіх зелених кольорів це найуніверсальніший - ним можна покривати нігті цілий рік. Відтінок "фісташкове масло" не сильно яскравий, тому підійде для щоденного носіння і ефектно виглядатиме як на коротких, так і на довгих нігтях різної форми.

Нігті кольору "масло фісташки" (фото: instagram.com/themaniclub)

Якщо хочете надати нейл-арту родзинку, покрийте нігті основним кольором, а зверху нанесіть спеціальну пудру, щоб досягти хромованого ефекту.

Нігті хром, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/nailsxmina)

Ще один варіант дизайну з трендовим відтінком фісташки - французький манікюр. Замість традиційного білого кінчика покриваємо нігті зеленим.

Фісташковий френч (фото: instagram.com/tamikacarter)

Також в одному манікюрі можна поєднати декілька дизайнів та відтінків: класичний френч, різні відтінки зеленого, а також об'ємні елементи, наприклад, невеликі перлини.

Варіант незвичного манікюру (фото: instagram.com/cosmicnailzz)

Традиційний французький манікюр можна урізноманітнити абстрактними деталями та малюнками.

Абстрактний френч (фото: instagram.com/iramshelton)

Для романтичних дівчат підійде такий дизайн: покриваємо нігті кольором "фісташкове масло", а потім на кожному малюємо маленьке серце.

Романтичний манікюр (фото: instagram.com/stylemaven_la)

Також можна спробувати урізноманітнити манікюр "фісташкове масло" хаотичними мазками та золотистою фольгою, об'ємними малюнками та стразами або зробити градієнтний манікюр (омбре). А для найскромніших модниць підійде мікрофренч - зменшена варіація класичного френчу. Дуже тонка "усмішка" французького манікюру виглядає елегантно та дуже стильно у квадратній та овальній формі.

Варіанти манікюру в кольорі "фісташкове масло" на осінь (фото: instagram.com/diynails._, instagram.com/nylove_nail, instagram.com/phoebesummernails)