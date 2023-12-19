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Який штраф українські водії можуть отримати за тріщину на лобовому склі: точна сума

Чи можуть оштрафувати водія за наявність тріщини на склі (фото: Мiracleagc.com)
Автор: Тетяна Самарук

У 2023 році на деяких водіїв накладали штрафи за наявність тріщин на лобовому склі автомобіля. Однак, варто знати, чому потрібно вчасно оскаржити постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Дорожній адвокат".

Небезпека порушення

При виявленні тріщини на вітровому склі поліцейські виносять постанови про накладення адміністративного стягнення на підставі ч. 1 ст. 121 КУпАП.

Зокрема, застосовується штраф в розмірі 340 грн (керування транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється).

При повторному протягом року порушенні складають протоколи за ч. 4 ст. 121 КУпАП. Ця норма передбачає позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Проте вказані постанови, як і будь-які інші у подібних обставинах, не відповідають вимогам закону. Виходячи з диспозиції ч. 1 ст. 121 КУпАП виключена можливість притягнення водія до адміністративної відповідальності за наявність тріщини скла.

Тому такі постанови є протиправними та підлягають скасуванню у встановленому законом порядку.

Що буде, якщо не оскаржити штраф

Якщо водій таку постанову не оскаржив, а сплатив штраф, то це свідчить про те, що він погодився з вчиненим порушенням. І відповідно при повторній зупинці на нього можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 121 КУпАП.

Ця норма передбачає позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Фахівці кажуть, що особливо важливим є оскаржити "першу" постанову, щоб не допустити повторного складання. На оскарження постанови надається 10 днів з дня її отримання. У інакшому випадку можна позбутись посвідчення водія.

 

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