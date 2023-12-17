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Як відновити водійське посвідчення і скільки це зараз коштує

Неділя 17 грудня 2023 09:32
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Як відновити водійське посвідчення і скільки це зараз коштує Як відновити водійське посвідчення (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Українці, які втратили своє водійське посвідчення, можуть подати заявку на його відновлення онлайн, або ж особисто звернутися у сервісний центр МВС. Термін відновлення займає до 10 робочих днів, ще 5 займають логістичні послуги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру України.

Як відновити водійське посвідчення у сервісному центрі

Здійсніть попередній запис, у назначений час зверніться до сервісного центру МВС та надайте необхідні документи - паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання, а також ідентифікаційний номер.

Якщо водійське посвідчення у власника вкрали, то при відновленні документа потрібно надати довідку з поліції. Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою вимогою.

Відновлення водійських прав коштує 311 грн за бланк та адмінпослугу.

Як відновити посвідчення онлайн

Зайдіть у застосунок "Дія" або в Електронний кабінет водія і виконайте наступні дії:

  • авторизуйтеся
  • заповніть всі поля
  • сплатіть за послугу
  • виберіть спосіб отримання

Відновлений документ можна отримати в сервісному центрі МВС, або у відділенні Укрпошти. Логістичні витрати поштовим перевізником коштують 294 грн. Також можна замовити кур'єрську доставку.

Термін надання послуги: 10 робочих днів йде на опрацювання заявки та до 5 днів займають логістичні послуги.

Якщо відновлення документа замовляли через Дію, то отримати його можна в сервісному центрі МВС.

Якщо посвідчення водія втрачено за кордоном, то видача нового здійснюється на загальних підставах в сервісному центрі МВС.


Раніше ми писали про те, на які 4 запитання поліції не варто відповідати водіям.

Читайте також про те, як алкоголь впливає на водіння та який можна отримати штраф.

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