Какой штраф украинские водители могут получить за трещину на лобовом стекле: точная сумма

Опасность нарушения

При обнаружении трещины на ветровом стекле полицейские выносят постановления о наложении административного взыскания на основании ч. 1 ст. 121 КУоАП.

В частности, применяется штраф в размере 340 грн (управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается).

При повторном за год нарушении составляют протоколы по ч. 4 ст. 121 КУоАП. Эта норма предусматривает лишение права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

Однако указанные постановления, как и любые другие в подобных обстоятельствах, не отвечают требованиям закона. Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 121 КУоАП исключена возможность привлечения водителя к административной ответственности за наличие трещины на стекле.

Поэтому такие постановления противоправны и подлежат отмене в установленном законом порядке.

Что будет, если не обжаловать штраф

Если водитель такое постановление не обжаловал, а уплатил штраф, это свидетельствует о том, что он согласился с совершенным нарушением. И соответственно, при повторной остановке на него могут составить протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 121 КУоАП.

Эта норма предусматривает лишение права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

Специалисты говорят, что особенно важно обжаловать "первое" постановление, чтобы не допустить повторного составления. На обжалование постановления предоставляется 10 дней со дня его получения. В противном случае можно избавиться от водительского удостоверения.