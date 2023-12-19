RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой штраф украинские водители могут получить за трещину на лобовом стекле: точная сумма

Могут ли оштрафовать водителя за наличие трещины на стекле (фото: Мiracleagc.com)
Автор: Татьяна Самарук

В 2023 году на некоторых водителей накладывали штрафы за наличие трещин на лобовом стекле автомобиля. Однако следует знать, почему нужно вовремя обжаловать постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Дорожній адвокат".

Опасность нарушения

При обнаружении трещины на ветровом стекле полицейские выносят постановления о наложении административного взыскания на основании ч. 1 ст. 121 КУоАП.

В частности, применяется штраф в размере 340 грн (управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается).

При повторном за год нарушении составляют протоколы по ч. 4 ст. 121 КУоАП. Эта норма предусматривает лишение права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

Однако указанные постановления, как и любые другие в подобных обстоятельствах, не отвечают требованиям закона. Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 121 КУоАП исключена возможность привлечения водителя к административной ответственности за наличие трещины на стекле.

Поэтому такие постановления противоправны и подлежат отмене в установленном законом порядке.

Что будет, если не обжаловать штраф

Если водитель такое постановление не обжаловал, а уплатил штраф, это свидетельствует о том, что он согласился с совершенным нарушением. И соответственно, при повторной остановке на него могут составить протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 121 КУоАП.

Эта норма предусматривает лишение права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

Специалисты говорят, что особенно важно обжаловать "первое" постановление, чтобы не допустить повторного составления. На обжалование постановления предоставляется 10 дней со дня его получения. В противном случае можно избавиться от водительского удостоверения.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
водінняводіїВодительские права