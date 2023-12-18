Чи може водій проїхати на жовтий сигнал світлофора: це важливо знати

Часто працівники поліції можуть очікувати неподалік світлофорів, щоб "спіймати" водія, який не встигне завершити проїзд на зелене світло та проїхав на жовтий сигнал світлофора. Варто знати, у якому випадку це можна робити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Який штраф можуть виписати

Водій може отримати штраф у розмірі 510 грн за проїзд на заборонний сигнал світлофора (4.2 ст. 122 КУпАП).

Однак, відповідно до пункту 8.1 ПДР регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою, зокрема, світлофорів. Пунктом 8.7 ПДР передбачено, що світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого та червоного кольорів.

Світлофора мають такі значення:

зелений - дозволяє рух, зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про увімкнення заборонного сигналу

жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів

червоний сигнал, у тому числі миготливий, забороняє рух

Отже, жовтий сигнал забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів.

Відповідно до пункту 8.10 ПДР у разі подання світлофором сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою.

Коли можна проїхати на жовтий сигнал

Згідно з пунктом 8.11 ПДР водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу не можуть зупинити транспортний засіб, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки руху.

Водночас водій повинен бути уважним, щоб хтось інший не виїхав з іншого боку передчасно.

Якщо ж після такого виїзду водія зупиняє поліцейський та намагається накласти штраф, то він повинен обґрунтувати свої дії. Якщо ж інспектор продовжує наполягати на винесенні постанови, бажано викласти свої аргументи у вигляді письмового пояснення.

Однак, якщо інспектор винесе у таких обставинах постанову про накладення штрафу, вона є протиправною та підлягає скасуванню у встановленому порядку.