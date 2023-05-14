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Який одяг не можна вдягати, щоб не накликати лихо й бідність

Який одяг не можна вдягати (фото: )
Автор: Світлана Мащенко

Деякі речі можуть принести лихо у ваше життя, адже носити їх не найкраща ідея. В це здавна вірили українці, ретельно ставлячись до одягу. З давніх часів до нас дійшло багато, пов'язаних з цим прикмет.

Про те, які речі не можна носити, ви дізнаєтесь з нашого матеріалу Styler далі.

Одяг ваших батьків

Кажуть, що кожна річ має енергетику свого господаря, яка просто так не відпирається і не "вивітрюється". Особливо сильно енергетика передається близьким родичам.

Тому щоб не накликати на себе біди й не взяти гріхи ваших батьків, краще не доношувати за ними одяг.

Речі небіжчиків

Ось цей одяг може становити серйозну небезпеку. Наші предки вірили, що він може нашкодити здоров'ю або в житті почнуть виникати серйозні неприємності.

Речі покійного краще спалювати або передавати нужденним. Однак це правило не поширюється на фамільні коштовності - їх варто зберігати і користуватися.

Речі, пов'язані з поганим минулим і негативними спогадами

Якщо у вашій шафі є речі, які нагадують вам про негативну подію у вашому житті, краще від неї позбутися. Наприклад, сукня, в якій ви сходили на невдале побачення, чи штани, в яких ви впали і зламали ногу...

Речі, які викликають у вас негативні емоції, не варто носити, навіть якщо вони нові і гарні.

Монохромний одяг

Психологи кажуть, що кожен колір має свій певний вплив на настрій людини, допомагаючи розкриватися з різних боків і граней

Якщо у вашому гардеробі переважає вбрання якого одного кольору, розбавте його іншими відтінками, не бійтеся змінюватися і ваше життя заграє новими барвами.

Раніше ми писали також, які речі не можна приймати в подарунок.

Також дізнайтеся, які речі не можна віддавати безкоштовно, щоб не розгубити з ними ваше щастя.

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