Ці речі не можна віддавати даром, бо з ними піде ваше щастя

Деякі речі не варто віддавати задарма нікому, адже разом з ними можна віддати своє щастя, а натомість впустити проблеми та невдачі.

Що зі свого майна не можна передавати іншим власникам - нижче в матеріалі Styler.

Список речей, які не варто віддавати

Ви можете не знати, але в народі здавна вірили, що не можна нікому віддавати свій одяг і взуття. Вважається, що речі, які ви носили, містять вашу енергетику і ділитися нею з іншими людьми не варто.

Однак табу на дарування поширюється й на інші речі. Серед них:

кепки,

капелюхи,

сумки,

гаманці,

хустки,

спідня білизна,

постільна білизна.

Які наслідки можуть бути

Вважається, що разом зі своїми речами ви віддасте іншій людині своє благополуччя.

Натомість у ваше життя можуть прийти неприємності у вигляді хвороб і психічних розладів. Річ у тім, що одяг і предмети, якими користується людина - вбирають його долю.

Як віддати речі без шкоди для вас

Якщо у вас багато речей, які шкода викидати, а хтось інший в них потребує, вихід є. Виперіть речі, а після сушки не складайте знову до своєї шафи.

Зберіть їх окремо і віддайте одразу. Віддавати варто зі словами: "Віддаю чуже, моє залишається при мені". В краще випадку - варто попросити натомість якусь дрібничку або кілька монет.