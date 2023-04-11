Ці речі не можна віддавати даром, бо з ними піде ваше щастя
Деякі речі не варто віддавати задарма нікому, адже разом з ними можна віддати своє щастя, а натомість впустити проблеми та невдачі.
Що зі свого майна не можна передавати іншим власникам - нижче в матеріалі Styler.
Список речей, які не варто віддавати
Ви можете не знати, але в народі здавна вірили, що не можна нікому віддавати свій одяг і взуття. Вважається, що речі, які ви носили, містять вашу енергетику і ділитися нею з іншими людьми не варто.
Однак табу на дарування поширюється й на інші речі. Серед них:
- кепки,
- капелюхи,
- сумки,
- гаманці,
- хустки,
- спідня білизна,
- постільна білизна.
Які наслідки можуть бути
Вважається, що разом зі своїми речами ви віддасте іншій людині своє благополуччя.
Натомість у ваше життя можуть прийти неприємності у вигляді хвороб і психічних розладів. Річ у тім, що одяг і предмети, якими користується людина - вбирають його долю.
Як віддати речі без шкоди для вас
Якщо у вас багато речей, які шкода викидати, а хтось інший в них потребує, вихід є. Виперіть речі, а після сушки не складайте знову до своєї шафи.
Зберіть їх окремо і віддайте одразу. Віддавати варто зі словами: "Віддаю чуже, моє залишається при мені". В краще випадку - варто попросити натомість якусь дрібничку або кілька монет.
Раніше ми писали, що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди.
Також дізнайтеся, чому не можна їсти з ножа.