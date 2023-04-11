ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці речі не можна віддавати даром, бо з ними піде ваше щастя

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 14:53
Ці речі не можна віддавати даром, бо з ними піде ваше щастя Які речі не можна віддавати просто так (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі речі не варто віддавати задарма нікому, адже разом з ними можна віддати своє щастя, а натомість впустити проблеми та невдачі.

Що зі свого майна не можна передавати іншим власникам - нижче в матеріалі Styler.

Список речей, які не варто віддавати

Ви можете не знати, але в народі здавна вірили, що не можна нікому віддавати свій одяг і взуття. Вважається, що речі, які ви носили, містять вашу енергетику і ділитися нею з іншими людьми не варто.

Однак табу на дарування поширюється й на інші речі. Серед них:

  • кепки,
  • капелюхи,
  • сумки,
  • гаманці,
  • хустки,
  • спідня білизна,
  • постільна білизна.

Які наслідки можуть бути

Вважається, що разом зі своїми речами ви віддасте іншій людині своє благополуччя.

Натомість у ваше життя можуть прийти неприємності у вигляді хвороб і психічних розладів. Річ у тім, що одяг і предмети, якими користується людина - вбирають його долю.

Як віддати речі без шкоди для вас

Якщо у вас багато речей, які шкода викидати, а хтось інший в них потребує, вихід є. Виперіть речі, а після сушки не складайте знову до своєї шафи.

Зберіть їх окремо і віддайте одразу. Віддавати варто зі словами: "Віддаю чуже, моє залишається при мені". В краще випадку - варто попросити натомість якусь дрібничку або кілька монет.

Раніше ми писали, що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди.

Також дізнайтеся, чому не можна їсти з ножа.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикмети свята свято в Україні традиції