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Какую одежду нельзя надевать, чтобы не навлечь беды и нищету

Какую одежду нельзя одевать (фото: )
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые вещи могут принести беду в вашу жизнь, ведь носить их не самая лучшая идея. В это издавна верили украинцы, тщательно относясь к одежде. С давних времен до нас дошло много связанных с этим примет.

О том, какие вещи нельзя носить, вы узнаете из нашего материала Styler.

Одежда ваших родителей

Говорят, что у каждой вещи есть энергетика своего хозяина, которая просто так не отстирывается и не "выветривается". Особенно сильно энергетика передается близким родственникам.

Поэтому, чтобы не навлечь на себя беды и не взять грехи ваших родителей, лучше не донашивать за ними одежду.

Вещи покойников

Вот эта одежда может представлять серьезную опасность. Наши предки верили, что она может навредить здоровью или в жизни станут возникать серьезные неприятности.

Вещи усопшего лучше сжигать или передавать нуждающимся. Однако это правило не распространяется на фамильные драгоценности - их следует хранить и пользоваться.

Вещи, связанные с плохим прошлым и отрицательными воспоминаниями

Если в вашем шкафу есть вещи, которые напоминают вам об негативном событии в вашей жизни, лучше от них избавиться. Например, платье, в котором вы сходили на неудачное свидание, или брюки, в которых вы упали и сломали ногу.

Вещи, вызывающие у вас отрицательные эмоции, не стоит носить, даже если они новые и хорошие.

Монохромная одежда

Психологи говорят, что каждый цвет имеет свое определенное влияние на настроение человека, помогая раскрываться с разных сторон и граней.

Если в вашем гардеробе преобладают наряды какого-либо одного цвета, разбавьте его другими оттенками, не бойтесь меняться и ваша жизнь заигрывает новыми красками.

Раньше мы писали, какие вещи нельзя принимать в подарок.

Также узнайте, какие вещи нельзя отдавать бесплатно, чтобы не растерять с ними ваше счастье.

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прикметиодежда