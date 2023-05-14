Какую одежду нельзя надевать, чтобы не навлечь беды и нищету

Одежда ваших родителей

Говорят, что у каждой вещи есть энергетика своего хозяина, которая просто так не отстирывается и не "выветривается". Особенно сильно энергетика передается близким родственникам.

Поэтому, чтобы не навлечь на себя беды и не взять грехи ваших родителей, лучше не донашивать за ними одежду.

Вещи покойников

Вот эта одежда может представлять серьезную опасность. Наши предки верили, что она может навредить здоровью или в жизни станут возникать серьезные неприятности.

Вещи усопшего лучше сжигать или передавать нуждающимся. Однако это правило не распространяется на фамильные драгоценности - их следует хранить и пользоваться.

Вещи, связанные с плохим прошлым и отрицательными воспоминаниями

Если в вашем шкафу есть вещи, которые напоминают вам об негативном событии в вашей жизни, лучше от них избавиться. Например, платье, в котором вы сходили на неудачное свидание, или брюки, в которых вы упали и сломали ногу.

Вещи, вызывающие у вас отрицательные эмоции, не стоит носить, даже если они новые и хорошие.

Монохромная одежда

Психологи говорят, что каждый цвет имеет свое определенное влияние на настроение человека, помогая раскрываться с разных сторон и граней.

Если в вашем гардеробе преобладают наряды какого-либо одного цвета, разбавьте его другими оттенками, не бойтесь меняться и ваша жизнь заигрывает новыми красками.