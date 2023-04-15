Ці речі не можна приймати в подарунок, адже з ними отримаєте горе та бідність
Деякі речі не варто приймати в подарунок, адже разом з ними ви ризикуєте впустити у ваш дім негаразди, фінансові труднощі, неприємності в особистому житті та інші біди й проблеми.
Про що йде мова - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Гаманці, порожні сумки, рюкзаки
Такі речі не можна приймати від тих людей, які відчувають заздрість і постійно потребують грошей. Людина з низьким матеріальним достатком і постійною нестачею грошей може передати свої проблеми того, кому він піднесе цей подарунок.
Якщо ви приймаєте подарунок від близької вам людини, натякніть їй, що в гаманець необхідно покласти грошову купюру, щоб у вас завжди водилися гроші.
Ножі, шаблі, вилки, ножиці та інші колючо-ріжучі предмети
Від цих речей також варто відмовитися і повернути дарувальнику. Ці предмети мають сильну негативну енергію, яка може стати ворожою для вас і вашого будинку.
Може назріти конфліктна ситуація і ви посваритеся з дарувальником, або ж накличете на себе біду.
Наручні або настінні годинники
Такі подарунки здатні форсувати хід життя, вони забирають молодість і привабливість. Рішенням у цій ситуації буде "відкуп" від дарувальника невеликою сумою.
Якщо годинник був прийняті в якості подарунка молодятами, це буде означати, що незабаром їх щасливе та безтурботне життя мине.
Домашні капці, ремні
Людям у віці домашні капці протипоказано приймати. Вони будуть постійно підказувати, що старість скоро прийде і вона не за горами. Кажуть, що прийняті в дар домашні капці можуть значити швидку смерть.
З ременем, отриманим у подарунок ви можете втратити здатність досягати висот, приймати рішення, у вас не буде вистачати сили волі все це зробити. Просування в кар'єрі може припинитися.
Дзеркало
Якщо молода дівчина отримає в якості подарунка дзеркало, вона може швидко розгубити молодість, щастя й удачу. Його не можна, ні дарувати, ні приймати в якості подарунка.
Дзеркало має дуже сильне енергетичне поле, воно може містити як хорошу, так і негативну енергію.
Натільний хрестик
Це настільки індивідуальна річ, що її необхідно купувати лише самому, і ні в якому разі не приймати в подарунок. Однак, якщо хрестик подарований розумною, заможною і щасливою людиною, то він принесе вам те ж.
Щоб очистити подарований хрестик, його на якийсь час краще занести в храм і освятити.
Само собою речі з цього списку не можна дарувати нікому.
Раніше ми писали, які речі не можна віддавати безкоштовно, щоб не розгубити з ними ваше щастя.
Також дізнайтеся, що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди.