Какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше: модные лайфхаки

Все девушки низкого роста хотят выглядеть немного выше и стройнее. Для этого не понадобится выполнять изнурительные упражнения и соблюдать строгие диеты. Стоит только подобрать правильную одежду.

Об этом сообщила стилист Александра Войсевич в Instagram .

Как выглядеть выше

По словам эксперта, для того чтобы девушке визуально выглядеть выше, стоит в образ добавить вертикали.

Брюки со стрелами

Как визуально выглядеть выше (скриншот)

Брюки с разрезами снизу

Как визуально выглядеть выше (скриншот)

Вертикальный принт "полоска"

Как визуально выглядеть выше (скриншот)

Что сделает девочку стройнее

Обтягивающие вещи не сделают стройнее

Если выбрать слишком маленький размер, можно визуально сделать толще даже очень стройную девушку. Это касается и нижнего белья - врезанные в тело завязки бюстгальтера или стринги выглядят ужасно.

В общем, одежда, которая делает вас стройнее - это вещи на размер больше. В них вы чувствуете себя комфортно и визуально выглядите, будто похудели на несколько килограммов.

Выбросьте мешковатую одежду

Также не стоит носить одежду размером с палатку, надеясь, что она все "закроет". В ней вы не будете выглядеть стройнее.

Юбка, платье

Лучше выбрать трапециевидную юбку, что заканчивается выше колен. Очень короткие мини-платья слишком обнажают бедра.

К тому же юбка не должна содержать резких горизонтальных акцентов.