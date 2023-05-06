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Какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше: модные лайфхаки

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Суббота 06 мая 2023 15:26
Какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше: модные лайфхаки Как с помощью одежды выглядеть более высокой и стройной (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все девушки низкого роста хотят выглядеть немного выше и стройнее. Для этого не понадобится выполнять изнурительные упражнения и соблюдать строгие диеты. Стоит только подобрать правильную одежду.

Об этом сообщила стилист Александра Войсевич в Instagram.

Как выглядеть выше

По словам эксперта, для того чтобы девушке визуально выглядеть выше, стоит в образ добавить вертикали.

Брюки со стрелами

Какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше: модные лайфхаки

Как визуально выглядеть выше (скриншот)

Брюки с разрезами снизу

Какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше: модные лайфхаки

Как визуально выглядеть выше (скриншот)

Вертикальный принт "полоска"

Какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше: модные лайфхакиКак визуально выглядеть выше (скриншот)

Что сделает девочку стройнее

Обтягивающие вещи не сделают стройнее

Если выбрать слишком маленький размер, можно визуально сделать толще даже очень стройную девушку. Это касается и нижнего белья - врезанные в тело завязки бюстгальтера или стринги выглядят ужасно.

В общем, одежда, которая делает вас стройнее - это вещи на размер больше. В них вы чувствуете себя комфортно и визуально выглядите, будто похудели на несколько килограммов.

Выбросьте мешковатую одежду

Также не стоит носить одежду размером с палатку, надеясь, что она все "закроет". В ней вы не будете выглядеть стройнее.

Юбка, платье

Лучше выбрать трапециевидную юбку, что заканчивается выше колен. Очень короткие мини-платья слишком обнажают бедра.

К тому же юбка не должна содержать резких горизонтальных акцентов.

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