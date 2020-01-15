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Кива рассматривал интимные фото прямо в Раде: снова отличился

STYLERКурьезы    15.01.2020 - 18:39
Кива рассматривал интимные фото прямо в Раде: снова отличился
Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Илья Кива в Раде попался за просмотром откровенных снимков

Илья Кива рассматривал интимные фото во время заседания Верховной Рады. Не очень приличное занятие одиозного народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" снял на видео журналист Алексей Липовецкий.

Как пишет издание TK Media, Кива смотрел на своем смартфоне на присланные в мессенджере WhatsApp фотографии оголенной женщины прямо во время голосования.

Длилось это безобразие несколько секунд. После чего народный депутат закрыл мессенджер и отложил свой гаджет в сторону. В этот момент спикер Рады Дмитрий Разумков призывал "слуг народа" определяться и голосовать за один из важных законопроектов.

Илья Кива смотрел на интимные фото прямо во время заседания Верховной Рады

Добавим, что в парламенте возле Кивы сидит его коллега по фракции ОПЗЖ Наталья Королевская. Видела ли она то, чем занимается одиозный парламентарий, - не известно.

Также не ясно, кто прислал эти откровенные фотографии народному избраннику, который то и дело попадает в скандалы во время заседаний украинского парламента.

Ранее мы писали о том, что в Раде произошла массовая драка во время заседания комитета аграрной и земельной политики произошла драка, в рамках которой Кива угрожал съесть народного депутата.

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