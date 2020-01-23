Киву можуть позбавити мандата за бійку: ветеран АТО розкрив деталі конфлікту

Ілля Кива побився з ветераном АТО в ресторані (колаж РБК-Україна)

Ілля Кива побився в київському ресторані з ветераном АТО Михайлом Майманом і зламав йому ніс

Ілля Кива побився з ветераном АТО у ресторані в Києві, після чого генпрокурор відкрив кримінальне провадження у відношенні народного депутата з фракції "ОПЗЖ" за фактом нанесення тілесних ушкоджень Михайлу Майману.

Незабаром після інциденту 22 січня в закладі "МОССО" політик сам звернувся до правоохоронців із заявою про отримання побоїв, але на кадрах, знятих камерами спостереження в кафе, видно, що Кива перший підійшов до відвідувача і вдарив головою в обличчя, і вже після цього Майман дав здачі кривдникові та наніс удар кулаком. Тут же втрутилася охорона нардепа і відтягла ветерана.

Ролик з конфліктом потрапив в мережу і вмить поширився в ЗМІ. У підписі до відео, яке опублікував один з Telegram-каналів говориться, що Кива тоді зустрічався в ресторані з "представниками кримінального світу Дніпра".

Майман розповів в ефірі телеканалу "Наш" про подробиці інциденту. Чоловік прийшов у ресторан зі своїм другом та його дочкою, і в цей час у закладі неподалік знаходився Кива зі своїми співрозмовниками. Ветеран війни на Донбасі зазначив, що нардеп вів себе огидно і голосно нецензурно лаявся. Через це Майман з товаришем і дівчинкою вирішили покинути заклад. Коли він підвівся, щоб іти, його помітив Кива і підійшов з погрозами.

Майман і Кива знайомі з часів служби в зоні АТО. Чоловік був заступником командира батальйону "Свята Марія" в Маріуполі та Бахмуті (Артемівську), і в цей час Кива був першим заступником начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області за В'ячеслава Аброськина.

Ілля Кива і Михайло Майман з батальйоном "Свята Марія" в зоні АТО (архівне фото)

"Вони разом налаштували бізнес в зоні АТО. В плані того, що фури, які проїжджають через блок-пости, платять по 100 тисяч гривень. Наркотики контролює безпосередньо Кива по зоні АТО. І був наказ від Іллі спалювати машини, які проїжджають через блок-пост і не платять 100 тисяч гривень за проїзд. Це саме тоді була посівна, і люди возили дизель, щоб посіятись", - розповів Майман.

За словами ветерана, він відмовився, і перед тим, як піти "на гражданку" в 2016 році, політик обіцяв помститися за порушення "наказу".

У столиці ветеран випадково в кафе натрапив на нардепа, коли той сидів зі своїми друзями - кримінальними авторитетами з Дніпропетровської та інших областей.

В цей час Киві показали на Маймана, політик підійшов до нього зі словами "Стій, я зараз тобі поясню... Я тебе попереджав, що я тобі голову відріжу?" Після цього вдарив головою в обличчя і зламав йому ніс.

"Голова в нього дубова!" - зізнався ветеран.

Після бійки Майман порадився з екс-нардепом і правозахисником Віталієм Купрієм, і було прийнято рішення звернутися до генпрокурора щодо інциденту. В результаті відомості про пригоду занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

"Найголовніше не те, яка буде кваліфікація... а от позбавлення депутатського мандата!" - наголосив адвокат, говорячи про можливі санкції до Киви за напад на ветерана.

Сам Михайло Майман в 2019-му балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але до парламенту не пройшов. Перебував у зоні АТО на Донбасі з 2014 по 2016 роки, після цього на деякий час виїхав до США по туристичній візі, оскільки побоювався "переслідування українських спецслужб".

Ілля Кива побився з ветераном АТО Михайлом Майманом - екс-військовий розповів подробиці