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Кива в Раде смотрел популярное в России порно (видео)

STYLERПерсоны    04.12.2019 - 12:45
Кива в Раде смотрел популярное в России порно (видео)
Илья Кива оскандалился в Раде (Фото: РБК-Украина)

Илья Кива попал в очередной скандал в Верховной Раде

Илья Кива снова оскандалился в Верховной Раде - одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 4 декабря попался за просмотром странного пикантного ролика в сессионном зале. Об этом передает TK Media.

Также в сети опубликовано соответствующее видео.

Депутат смотрел на своем смартфоне кадры, на которых один мужчина занимается жимом штанги, и через некоторое время ему на лицо садится девушка.

Кива в Раде смотрел популярное в России порно (видео)

Кива просматривал пикантное видео в зале Верховной Рады (Фото: скриншот)

После просмотра Кива стал набирать какой-то текст под роликом.

Все это происходило в разгар рабочего дня в Раде.

Видео: Кива просматривал пикантное видео в зале Верховной Рады

Отметим, что речь идет о странном пранке (розыгрыше), когда один человек садится на лицо другому. Такие "приколы" в последнее время стали популярным в РФ. Кое-кто считает данный пранк порнографией.

Так, по данным исследования, представленного в блоге PornHub, Россия занимает первое место по запросам в интернете такого вида орального секса, как facesitting (сидение на лице).

Кива в Раде смотрел популярное в России порно (видео)

Фото: скрин (wuzzup.ru)

К слову, Кива совсем недавно в зале Рады попадался за странными занятиями - вначале он звонил "прекрасной незнакомке" - модели, а потом странно поправлял брюки.

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