Ківа в Раді дивився популярне в Росії порно (відео)

Ілля Ківа потрапив у черговий скандал у Верховній Раді
Ілля Ківа знову оскандалився у Верховній Раді - одіозний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" 4 грудня попався за переглядом дивного пікантного ролика в сесійній залі. Про це передає TK Media.
Також в мережі опубліковано відповідне відео.
Депутат дивився на своєму смартфоні кадри, на яких один чоловік займається жимом штанги, і через деякий час йому на обличчя сідає дівчина.
Ківа переглядав пікантне відео в залі Верховної Ради (Фото: скріншот)
Після перегляду Ківа став набирати якийсь текст під роликом.
Все це відбувалося в розпал робочого дня в Раді.
Відео: Ківа переглядав пікантне відео в залі Верховної Ради
Зазначимо, що мова йде про дивий пранк (розіграш), коли одна людина сідає на обличчя іншої. Такі "приколи" останнім часом стали популярним в РФ. Дехто вважає даний пранк порнографією.
Так, за даними дослідження, представленого в блозі PornHub, Росія посідає перше місце за запитами в інтернеті щодо такий вид орального сексу, як facesitting (фейссіттінг).
Фото: скрін (wuzzup.ru)
До речі, Ківа зовсім нещодавно в залі Ради попадався за дивними заняттями - спочатку він дзвонив "прекрасній незнайомці" - моделі, а потім дивно поправляв штани.