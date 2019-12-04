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Ківа в Раді дивився популярне в Росії порно (відео)

STYLERПерсони    04.12.2019 - 12:45
Ківа в Раді дивився популярне в Росії порно (відео)
Ілля Ківа оскандалився в Раді (Фото: РБК-Україна)

Ілля Ківа потрапив у черговий скандал у Верховній Раді

Ілля Ківа знову оскандалився у Верховній Раді - одіозний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" 4 грудня попався за переглядом дивного пікантного ролика в сесійній залі. Про це передає TK Media.

Також в мережі опубліковано відповідне відео.

Депутат дивився на своєму смартфоні кадри, на яких один чоловік займається жимом штанги, і через деякий час йому на обличчя сідає дівчина.

Ківа в Раді дивився популярне в Росії порно (відео)

Ківа переглядав пікантне відео в залі Верховної Ради (Фото: скріншот)

Після перегляду Ківа став набирати якийсь текст під роликом.

Все це відбувалося в розпал робочого дня в Раді.

Відео: Ківа переглядав пікантне відео в залі Верховної Ради

Зазначимо, що мова йде про дивий пранк (розіграш), коли одна людина сідає на обличчя іншої. Такі "приколи" останнім часом стали популярним в РФ. Дехто вважає даний пранк порнографією.

Так, за даними дослідження, представленого в блозі PornHub, Росія посідає перше місце за запитами в інтернеті щодо такий вид орального сексу, як facesitting (фейссіттінг).

Ківа в Раді дивився популярне в Росії порно (відео)

Фото: скрін (wuzzup.ru)

До речі, Ківа зовсім нещодавно в залі Ради попадався за дивними заняттями - спочатку він дзвонив "прекрасній незнайомці" - моделі, а потім дивно поправляв штани.

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