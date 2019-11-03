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Я тебе сейчас голову отрежу: Кива снова попал в скандал

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 10:06
Я тебе сейчас голову отрежу: Кива снова попал в скандал
Илья Кива угрожал неизвестному (фото: РБК-Украина)

Народный депутат Кива оскандалился из-за угроз незнакомому человеку на улице

Илья Кива, который недавно рассуждал о морали в стенах Верховной Рады, снова оскандалился. На этот раз он угрожал неизвестному человеку на улице "отрезать ему голову". Когда нардеп из партии "Опозиционная платформа - за жизнь" подходил к своему автомобилю, он услышал вопрос от мужчины, вероятно активиста, который спросил его, зачем он прячется от народа. В ответ незнакомец получил от Кивы резкий и грубый ответ. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Klymenko Time".

"От народа прячетесь, или что?", – спросил мужчина.

"В смысле?", - спросил Кива.

"Ну вот с охраной...", - объяснил мужчина.

"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!" – прокричал нардеп.

Видео: Разговор Кивы на улице с активистом (YouTube)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на инцидент с нардепом. Некоторые считают, что слово активист в Украине стало уже ругательным и они оправдывают Илью Киву.

  • Я вот не понял, а что случилось- то ? Что за активист, что за конфликт ?
  • А активисты в Одессе памятник Жукову снесли и цветы сожгли!! Поэтому слово активист в Украине уже ругательное!!!
  • Мои студенты провели микроисследование: оказалось, что 91процент активистов-патриотов... нигде не работают! Так за счет чего-кого живут эти умственные... "инвалиды-мракобесы-хамы"?
  • Наконец-то "активисты"получили адекватный ответ.

Я тебе сейчас голову отрежу: Кива снова попал в скандалСкриншот комментариев (YouTube)

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