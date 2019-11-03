Я тебе сейчас голову отрежу: Кива снова попал в скандал

Народный депутат Кива оскандалился из-за угроз незнакомому человеку на улице
Илья Кива, который недавно рассуждал о морали в стенах Верховной Рады, снова оскандалился. На этот раз он угрожал неизвестному человеку на улице "отрезать ему голову". Когда нардеп из партии "Опозиционная платформа - за жизнь" подходил к своему автомобилю, он услышал вопрос от мужчины, вероятно активиста, который спросил его, зачем он прячется от народа. В ответ незнакомец получил от Кивы резкий и грубый ответ. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Klymenko Time".
"От народа прячетесь, или что?", – спросил мужчина.
"В смысле?", - спросил Кива.
"Ну вот с охраной...", - объяснил мужчина.
"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!" – прокричал нардеп.
Видео: Разговор Кивы на улице с активистом (YouTube)
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на инцидент с нардепом. Некоторые считают, что слово активист в Украине стало уже ругательным и они оправдывают Илью Киву.
Скриншот комментариев (YouTube)