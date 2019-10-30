Одни п*дорам пишут, другие - шл*хам: скандальный Кива "прошелся" по депутатам

Илья Кива раскритиковал депутатов (фото: РБК-Украина)

Нардеп Илья Кива решил порассуждать о нравах депутатов в Верховной Раде

Илья Кива в Верховной Раде решил порассуждать о нравах депутатов после последнего секс-скандала с членом партии "Слуга народа" Богданом Яременко. Он разразился громкими словами и начал сокрушаться, кого "же понабирали в Раду".

"Я прошу прощения, одни п*дорам пишут, другие – шл*хам. Кого вы сюда понабирали?! Можно все, что угодно, просто ж не надо так вести себя аморально: заказывать проституток, заказывать мальчиков. Вы что творите?" – прокомментировал Кива

"Нельзя же так вести себя аморально, это после первой зарплаты в конвертах", - сокрушался и смеялся Кива.

Интересно, что сам Кива, который является членом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", тоже, как говорится, не без греха. Еще совсем недавно его заметили в Раде за странным занятием, вначале он звонил "прекрасной незнакомке" - модели, а потом странно поправлял брюки.

Как ранее мы сообщали, 30 октября нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания в Верховной Раде занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. На этом занятии его "засекли" журналисты, но сам нардеп все отрицает и говорит, что специально все подстроил, мол, хотел разыграть работников СМИ.