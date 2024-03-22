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Китаянка вперше спробувала сало: її реакція "розірвала" мережу (відео)

"Міс Кола" вперше спробувала сало (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка з ніком "Міс Кола", яка приїхала до України з Китаю, вирішила вперше спробувати сало та записала свою реакцію на відео. Як виявилося, цей продукт її здивував, вона не очікувала на такий смак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким "Міс Кола" поділилася в Instagram.

"Схоже на морозиво"

"Це я купила в магазині. Виглядає нормально... Я трохи боюся. Точно не отруюся?" - сказала китаянка, уважно роздивляючись шматок сала.

Вона нарізала його тоненькими скибочками. Також блогерка зазначила, що не стала мити сало й не знає, чи треба їсти шкірку.

Дівчина жартувала, що якщо вона отруїться, то потім їй доведеться знімати наступне відео з лікарні. Втім, скуштувати сало вона не передумала.

Блогерка взяла хліб, часник та шматочок сала. Коли вона спробувала українську канапку, то описала свої емоції.

"Воно ніжне, тане в роті. І трохи схоже на морозиво. Але солоне дуже, коли я його їм, вже відчуваю запах свині. Це не дуже приємно", - зазначила дівчина й поскаржилася на те, що у неї "повний рот жиру".

"Незвично для мене. Я дуже люблю українську кухню. Але, мабуть, це не моя страва. Може треба було взяти копчене?" - додала вона. 

Китаянка вперше куштує сало - відео

 

 

Реакція мережі

Відео дівчини "розірвало" мережу. Вона зібрала чимало переглядів, особливо у TikTok, де її кумедну реакцію на сало подивилися понад 5 мільйонів разів. У коментарях користувачі пишуть:

  • "Боже, яка мила дівчина. Лайк за знання української"
  • "Я не люблю сало, не переймайся, багато українців не люблять сало"
  • "Сало смачне, коли воно засолене самостійно. З магазину то несмачно"
  • "Ваші відео зробили мій день!"
  • "Смішно так, морозиво, я не можу".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яка українська монета принесе 50 тисяч.

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