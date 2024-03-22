RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китаянка впервые попробовала сало: ее реакция "разорвала" сеть (видео)

"Мисс Кола" впервые попробовала сало (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша с ником "Мисс Кола", приехавшая в Украину из Китая, решила впервые попробовать сало и записала свою реакцию на видео. Как оказалось, этот продукт ее удивил, она не ожидала такого вкуса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым "Мисс Кола" поделилась в Instagram.

"Похоже на мороженое"

"Это я купила в магазине. Выглядит нормально... Я немного боюсь. Точно не отравлюсь?" - сказала китаянка, внимательно разглядывая кусок сала.

Она нарезала его тоненькими ломтиками. Также блогерша отметила, что не стала мыть сало и не знает, нужно ли есть кожуру.

Девушка шутила, что если она отравится, то ей придется снимать следующее видео из больницы. Впрочем, попробовать сало она не передумала.

Блогерша взяла хлеб, чеснок и кусочек сала. Когда она попробовала украинский бутерброд, то описала свои эмоции.

"Оно нежное, тает во рту. И чуть-чуть похоже на мороженое. Но соленое очень, когда я его ем, уже чувствую запах свиньи. Это не очень приятно", - отметила девушка и пожаловалась на то, что у нее "полный рот жира" .

"Необычно для меня. Я очень люблю украинскую кухню. Но, пожалуй, это не мое блюдо. Может, надо было взять копченое?" - добавила она.

Китаянка впервые пробует сало - видео

 

 

Реакция сети

Видео девушки "разорвало" сеть. Она собрала немало просмотров, особенно в TikTok, где ее забавную реакцию на сало посмотрели более 5 миллионов раз. В комментариях пользователи пишут:

  • "Боже, какая милая девушка. Лайк за знание украинского"
  • "Я не люблю сало, не волнуйся, многие украинцы не любят сало"
  • "Сало вкусное, когда оно засолено самостоятельно. Из магазина это невкусно"
  • "Ваши видео сделали мой день!"
  • "Смешно так, мороженое, я не могу".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какая украинская монета принесет 50 тысяч.

Кроме этого, недавно стало известно, как "жалит" крапива под микроскопом.

Читайте РБК-Украина в Google News
КурйозиЦікаві факти