Китаянка впервые попробовала сало: ее реакция "разорвала" сеть (видео)

"Похоже на мороженое"

"Это я купила в магазине. Выглядит нормально... Я немного боюсь. Точно не отравлюсь?" - сказала китаянка, внимательно разглядывая кусок сала.

Она нарезала его тоненькими ломтиками. Также блогерша отметила, что не стала мыть сало и не знает, нужно ли есть кожуру.

Девушка шутила, что если она отравится, то ей придется снимать следующее видео из больницы. Впрочем, попробовать сало она не передумала.

Блогерша взяла хлеб, чеснок и кусочек сала. Когда она попробовала украинский бутерброд, то описала свои эмоции.

"Оно нежное, тает во рту. И чуть-чуть похоже на мороженое. Но соленое очень, когда я его ем, уже чувствую запах свиньи. Это не очень приятно", - отметила девушка и пожаловалась на то, что у нее "полный рот жира" .

"Необычно для меня. Я очень люблю украинскую кухню. Но, пожалуй, это не мое блюдо. Может, надо было взять копченое?" - добавила она.

Китаянка впервые пробует сало - видео

Реакция сети

Видео девушки "разорвало" сеть. Она собрала немало просмотров, особенно в TikTok, где ее забавную реакцию на сало посмотрели более 5 миллионов раз. В комментариях пользователи пишут: