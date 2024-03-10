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Як "жалить" кропива під мікроскопом. На це відео боляче навіть дивитися

Неділя 10 березня 2024 10:39
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Як "жалить" кропива під мікроскопом. На це відео боляче навіть дивитися Чому кропива "жалить" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер Micro Zoom Guy, який знімає звичайні речі під мікроскопом та буквально відкриває очі багатьом, вирішив показати, як "жалить" кропива. Він пояснив, чому рослина приносить стільки болю тому, кому не пощастить опинитися поруч із нею.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогер поділився в Instagram.

Як "жалить" кропива

Блогер вирішив показати увесь процес на власній руці. Він знімав момент "зустрічі" шкіри з голками на стеблі рослини.

Багатьом здається, ніби на кропиві не дуже багато "шипів". Втім, під мікроскопом ви побачите зовсім іншу "картинку".

Як &quot;жалить&quot; кропива під мікроскопом. На це відео боляче навіть дивитися

Як &quot;жалить&quot; кропива під мікроскопом. На це відео боляче навіть дивитися

Як &quot;жалить&quot; кропива під мікроскопом. На це відео боляче навіть дивитися

Голки кропиви (скріншоти)

Але ця рослина "жалить" не лише тоді, коли ви торкаєтеся її стебла. Гострі та дуже маленькі голки є і на листі.

Як &quot;жалить&quot; кропива під мікроскопом. На це відео боляче навіть дивитися

Кропива під мікроскопом (скріншот)

Також блогер пояснив, як саме кропива випускає свою отруту. Ні для кого не секрет, що після того, як доторкнутися цієї рослини, шкіра починає червоніти, на ній з'являються пухирці, які сверблять, болять та приносять чимало неприємностей.

Як виявилося, голки кропиви випускають ці речовини під кутом. Коли ви торкаєтеся стебла чи листя, отрута вже починає вибризкуватися.

Як реагує мережа

Цікаві кадри з-під мікроскопа вразили користувачів. Вони пишуть:

  • "Стільки ненависних спогадів з цією рослиною"
  • "Вау, це моторошно, але цікаво"
  • "Це виглядає, ніби зброя для катування".

Нагадаємо, нещодавно блогер показав, як виглядає під мікроскопом звичайна сосиска.

Окрім цього, раніше стало відомо, як виглядає яблуко під мікроскопом та хто там живе.

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