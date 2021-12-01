В Китае археологи нашли самую древнюю в мире чашку чая

В Китае археологи определили, что сваренные растительные материалы, которые были обнаружены в гробнице периода Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.), являются самыми ранними известными чайными реликвиями в мире.

При раскопках оказалось, что древнее чайное вещество разложилось и приобрело коричневый цвет. Позднее исследование подтвердило, что древние люди замачивали и заваривали чайные листья.

Считается, что открытие датируется началом периода Сражающихся царств. Это говорит о том, что культура употребления чая была еще на 300 лет раньше, чем ученные предполагали до этого.

В Китае обнаружили самую древнюю чашку чая (фото: globaltimes.cn)

Раньше самый древний обнаруженный чай был из Западной династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Также был найден чайный сервиз, который, как полагают, был из Трех Королевств (220–280 гг. н. э.).

По словам культурного эксперта Юй Сяосиня, это очень важное открытие, поскольку чай долгое время считался тотемом во многих культурах по всему миру.

"Возможность собрать такие образцы - подарок исследователям. Материальные доказательства, такие как чайные листья, очень трудно собрать по сравнению с металлом, учитывая, что они легче разлагаются", - заявил эксперт-археолог Ван Сяньян.

Недавно в гробнице периода Воюющих царств в городе Цзоучэн, провинция Шаньдун, Китай, была обнаружена чаша с предположительно обугленным чаем.