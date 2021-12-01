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В Китае археологи нашли самую древнюю в мире чашку чая

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Китай, Среда 01 декабря 2021 22:02
В Китае археологи нашли самую древнюю в мире чашку чая Коллаж РБК-Украина: в Китае обнаружили самую древнюю чашку чая
Автор: Роман Мирончук

В Китае археологи определили, что сваренные растительные материалы, которые были обнаружены в гробнице периода Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.), являются самыми ранними известными чайными реликвиями в мире.

Об этом сообщает Global Times.

При раскопках оказалось, что древнее чайное вещество разложилось и приобрело коричневый цвет. Позднее исследование подтвердило, что древние люди замачивали и заваривали чайные листья.

Считается, что открытие датируется началом периода Сражающихся царств. Это говорит о том, что культура употребления чая была еще на 300 лет раньше, чем ученные предполагали до этого.

В Китае археологи нашли самую древнюю в мире чашку чая

В Китае обнаружили самую древнюю чашку чая (фото: globaltimes.cn)

Раньше самый древний обнаруженный чай был из Западной династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Также был найден чайный сервиз, который, как полагают, был из Трех Королевств (220–280 гг. н. э.).

По словам культурного эксперта Юй Сяосиня, это очень важное открытие, поскольку чай долгое время считался тотемом во многих культурах по всему миру.

"Возможность собрать такие образцы - подарок исследователям. Материальные доказательства, такие как чайные листья, очень трудно собрать по сравнению с металлом, учитывая, что они легче разлагаются", - заявил эксперт-археолог Ван Сяньян.

Недавно в гробнице периода Воюющих царств в городе Цзоучэн, провинция Шаньдун, Китай, была обнаружена чаша с предположительно обугленным чаем.

Напомним, под Тернополем обнаружили захоронение древних людей 3-4 тысячелетия до нашей эры.

Ранее под Винницей археологи обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века.

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