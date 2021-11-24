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Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)

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Винницкая область, Среда 24 ноября 2021 08:26
Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото) Коллаж РБК-Украина: археологи обнаружили под Винницей курганы и поселения V тыс. до н.э.
Автор: Владимир Костырин

Под Винницей археологи исследовали найденные остатки поселений эпохи энеолита и бронзы, городище железного века, курганы и артефакты.

Об этом передали на сайте Национальной академии наук Украины.

Ученые обнаружили гигантское поселение трипольской культуры Белый Камень площадью почти 150 га, расположенное на границе Ольгопольской и Чечельницкой ОТО, а также поселения последней четверти V тыс. до н.э. в микрорегионе.

В общей сложности ученые обследовали около 140 разновременных археологических объектов.

Совместные полевые работы украинских археологов Академии и Исследовательского центра Университета имени Кристиана Альбрехта в Киле (Германия) по проекту "Агломерации поселений на мегапоселениях Кукутени-Триполье" в юго-восточной части Винницкой области продолжались свыше семи недель.

Еще летом эта же международная команда исследователей провела раскопки поселения трипольской культуры Кисница Городковской ОГО Тульчинского района Винницкой области.

Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)

Исследование ямы в поселении трипольской культуры Кисница (фото: Виталий Рудь / nas.gov.ua)

Планировочную структуру поселения изучали с 2018 методом магнитной разведки и по результатам радиоуглеродного анализа датировали серединой IV тыс. до н.э.

Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)

Скриншоты 3D-модели земляной конструкции, окруженной палисадом (автор: Марчин Лавничак / фото: sketchfab.com/)

В этом году были раскопаны 4 кургана, которые продемонстрировали вариабельность погребальных традиций жителей региона (прежде позднеримского времени).

"Можно предполагать, что эти захоронения принадлежат населению так называемой культуры карпатских курганов, основной ареал распространения которой локализован западнее р. Днестр", - говорится в публикации.

Также отмечается, что расположение этих курганов восточнее Днестра предварительно может свидетельствовать о расширении территории распространения культуры.

Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)

Вид на курганы над р. Ров возле с. Токаровка (фото: Петр Влодарчак / nas.gov.ua)

Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)

Курганы раннего железного века возле с. Токаревка во время раскопок (фото: Виталий Рудь / nas.gov.ua)

"Не следует исключать и принадлежности погребенных к носителям черняховской культуры, поскольку в ее среде известно об отдельных случаях подкурганных захоронений", - рассказали ученые.

Ингумационное захоронение под одной из насыпей свидетельствует, что курган первоначально был построен в середине III тыс. до н.э. носителями культуры шнуровой керамики, и уже в имеющуюся насыпь было помещено кремационное захоронение позднеримского времени.

Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)

Раскопки кургана позднеримского времени возле с. Волица (фото: Ян Романишин / nas.gov.ua)

Среди инвентаря, которым сопровождали погребенную эпоху бронзы, ученые обнаружили каменный топор, кремневые наконечники стрел и керамический сосуд.

Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)

Фрагмент орудия труда из рога, найденный в заполнении ямы в поселении трипольской культуры Кисница (фото: Виталий Рудь / nas.gov.ua)

Под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века (фото)

Исследование захоронения культуры шнуровой керамики в кургане возле с. Волица (фото: Ян Романишин / nas.gov.ua)

Ранее сообщалось, что археологи в "Софии Киевской" нашли артефакты языческого периода, а также бронзовый энколпион (крест-реликварий), который датируется в пределах первой половины XIII века.

Напомним также, недавно под Хмельницким нашли пропавшую грамоту времен Киевской Руси и артефакты эпохи бронзы.

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