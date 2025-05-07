5 ознак, що ваш кіт сумує, навіть якщо виглядає нормально

Коти не плачуть, не жаліються і не дзвонять друзям. Але це не означає, що вони завжди щасливі. Часто навіть найспокійніший пухнастик страждає мовчки. Якщо ви не хочете пропустити сигнал про те, що ваш улюбленець сумує, зверніть увагу на ці ознаки.

Як зрозуміти, що ваш кіт сумує і що ви можете для нього зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Він перестав гратися з улюбленими іграшками

Якщо кіт, який раніше ганяв м'ячик по квартирі, тепер лежить цілими днями без активності, це тривожний сигнал. Втрата інтересу до гри часто свідчить про депресивний стан або нудьгу. Особливо, якщо це триває більше кількох днів.

Зміни в апетиті

Коти не їдять від стресу так само як і люди. Якщо улюбленець ігнорує їжу або, навпаки, починає переїдати, варто звернути увагу. Це може бути як наслідком емоційного вигорання, так і проявом фізичного нездужання.

Незвична поведінка у туалеті

Якщо кіт раптом починає ходити "повз лоток", це не завжди про протест чи хворобу. Так тварина може демонструвати емоційний дискомфорт або просити уваги. Сум чи тривога часто порушують звички, що були сталими роками.

Він уникає контакту або навпаки - надмірно нав'язливий

Деякі коти в стресі стають самітниками, інші - липучками. У будь-якому разі - це зміна поведінки. Якщо ваш мурчик ховається, не реагує на голос або, навпаки, постійно вимагає уваги, це може бути сигналом туги.

Тиха "мовчанка" або надмірне нявкання

Якщо кіт став мовчазним, хоча раніше активно "розмовляв", або ж нявкає без причини, це прояв емоційного стану. Зміни в голосовій поведінці - це мова кота, яку треба почути вчасно.

Багато власників котів вважають, що коли кіт ходить по квартирі й постійно нявкає - це ознака сексуального бажання. Але найчастіше саме так тварина показує, що їй сумно і не вистачає уваги або їй щось від вас потрібно (на ручки, насипати корм, прибрати туалет, погратися). Ще крик може свідчити про біль.

Надмірне вилизування

Якщо кішка постійно себе вилизує без потреби - це не про надмірну охайність. Саме таким чином тварини намагаються зняти відчуття тривоги та нудьги. У тяжких випадках тварина може видирати з себе клаптики шерсті та ковтати їх, або агресивно шукати на шерсті неіснуючих бліх.

Місце для спання

Якщо ваш пухнастик раптом почав шукати місце для спання серед ваших речей, у вашому ліжку, в шафі - варто послідкувати за його поведінкою. Якщо для тварини це не звичайно, то може вказувати на те, що у кота є якась тривога і він ховається у місця, де пахне господарем, щоб розслабитися.

Деструктивна поведінка

Ваш чемний кіт раптом почав перевертати горщики з квітами, дряпати меблі або лазити по шафах? Якщо для його характеру це незвична поведінка, то можливо у тварини стрес. І саме так вона не тільки його намагається заспокоїти, але й привернути вашу увагу.

Що робити, якщо підозрюєте, що кіт сумує?

По-перше, не карайте кота за поведінку. Це може тільки погіршити стан тварини.

По-друге, проконсультуйтеся з ветеринаром, але не тільки про фізичний стан. Згадайте, чи були зміни в домі: переїзд, новий член родини, відсутність господаря, ремонт. Всі ці події можуть викликати у кота стрес.

Додайте більше взаємодії, нові полички ігри, ласки, частіше спілкуйтеся та беріть на руки, спостерігайте за реакцією.

Дотримуйтеся стабільного графіка. Годуйте приблизно в один й той самий час і приділяйте увагу.