Кіт Пагслі став рекордсменом Книги Гіннесса завдяки своєму хвосту (фото)

Містер Пагслі Аддамс - милий сірий домашній кіт породи мейн-кун, який вже два роки живе в родині Кемеронів в Маунді, штат Міннесота. Але у цього котика є незвична річ - його неймовірно довгий хвіст, який, до речі, заважає бавитися.

Крім Пагслі у родині є ще двоє котячих - сестра Вінні, сестра Герцогиня та брат Гомес. Усі вони також породи мейн-кун. А власники - фанати культових персонажів, тому Пагслі отримав ім'я на честь одного з сім'ї Аддамс.

"Коли я вперше відвезла його до ветеринара, він зайшов до кабінету і сказав: "Це дуже довгий хвіст!". Я тоді подивилася на свого кота якось інакше і подумала - це дійсно так?" - розповіла Аманда Кемерон.

У кота Пагслі найдовший у світі хвіст (Фото: Книга рекордів Гіннесса)

Хвіст був темою розмов під час кожного візиту до ветеринара, і Аманда не могла позбутися думки, що її кіт - особливий.

"Тож я сказала про це своїм дітям, і звичайно, першою реакцією було дізнатися, чи є для цього титул Книги рекордів Гіннесса. І ви знаєте - був, і наш шок, Пагслі його побив", - додала власниця кота.

Ветеринари виміряли хвіст Пагслі та визначили, що він має колосальні 18,5 дюймів (46,99 сантиметра), що робить його гордим володарем найдовшого хвоста живого кота.

Кіт Пагслі має найдовший у світі хвіст (Фото: Книга рекордів Гіннесса)

Коти породи мейн-кун є найбільшими серед усіх інших, і вони мають багато густої шерсті. Зазвичай їм потрібно 4-5 років, щоб досягти свого повного розміру. Свої пухнасті хвости вони використовують як сидіння або щоб зігріватися взимку.

Аманда каже, що Пагслі ще дуже молодий, хоча знає деякі команди - наприклад, "сидіти". Але він має розпорядок дня "пустотливого котика": їсти, просити, їсти, спати, просити, їсти, спати, їсти. Вона додала, що у Пагслі золоте серце і він не такий вередливий, як інші коти у родині.

У кота Пагслі велика родина (Фото: Книга рекордів Гіннесса)

"Усі завжди хочуть зустрітися з ним і закохуються в його спокійну поведінку. Він урівноважений, навіть у нових ситуаціях, які можуть лякати інших котів. А ще він надзвичайно м'який і завжди муркоче. З ним чудово бути поруч. А коли гуляємо, його називають "місцевою знаменитістю", - розповіла Аманда.

У кота Пагслі найдовший у світі хвіст (Фото: Книга рекордів Гіннесса)

У Пагслі велика родина: діти Фінлі та Джозефіна, сестри Вінні та Герцогиня (Датчесс) та брат Гомес. Гомес - ласкавий та романтичний, а Пагслі - порушник спокою та дуже креативний в іграх. Вінні - "мама-насідка", а Герцогиня - любить сваритися з братами.

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