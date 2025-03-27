Кот Пагсли стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему хвосту (фото)

Мистер Пагсли Аддамс - милый серый домашний кот породы мейн-кун, который уже два года живет в семье Кэмеронов в Маунде, штат Миннесота. Но у этого котика есть необычная вещь - его невероятно длинный хвост, который, кстати, мешает играть.

Кроме Пагсли в семье есть еще двое кошачьих - сестра Винни, сестра Герцогиня и брат Гомес. Все они также породы мейн-кун. А владельцы - фанаты культовых персонажей, поэтому Пагсли получил имя в честь одного из семьи Аддамс.

"Когда я впервые отвезла его к ветеринару, он зашел в кабинет и сказал: "Это очень длинный хвост!" Я тогда посмотрела на своего кота как-то иначе и подумала - это действительно так?" - рассказала Аманда Кэмерон.

У кота Пагсли самый длинный в мире хвост (Фото: Книга рекордов Гиннесса)

Хвост был темой разговоров во время каждого визита к ветеринару, и Аманда не могла избавиться от мысли, что ее кот - особенный.

"Поэтому я сказала об этом своим детям, и конечно, первой реакцией было узнать, есть ли для этого титул Книги рекордов Гиннесса. И вы знаете - был, и наш шок, Пагсли его побил", - добавила владелица кота.

Ветеринары измерили хвост Пагсли и определили, что он имеет колоссальные 18,5 дюймов (46,99 сантиметра), что делает его гордым обладателем самого длинного хвоста живого кота.

Кот Пагсли имеет самый длинный в мире хвост (Фото: Книга рекордов Гиннесса)

Коты породы мейн-кун являются крупнейшими среди всех других, и они имеют много густой шерсти. Обычно им нужно 4-5 лет, чтобы достичь своего полного размера. Свои пушистые хвосты они используют как сиденье или, чтобы согреваться зимой.

Аманда говорит, что Пагсли еще очень молод, хотя знает некоторые команды - например, "сидеть". Но он имеет распорядок дня "озорного котика": есть, просить, есть, есть, спать, просить, есть, спать, есть, есть, есть. Она добавила, что у Пагсли золотое сердце и он не такой капризный, как другие коты в семье.

У кота Пагсли большая семья (Фото: Книга рекордов Гиннесса)

"Все всегда хотят встретиться с ним и влюбляются в его спокойное поведение. Он уравновешен, даже в новых ситуациях, которые могут пугать других котов. А еще он чрезвычайно мягкий и всегда мурлычет. С ним прекрасно быть рядом. А когда гуляем, его называют "местной знаменитостью", - рассказала Аманда.

У кота Пагсли самый длинный в мире хвост (Фото: Книга рекордов Гиннесса)

У Пагсли большая семья: дети Финли и Джозефина, сестры Винни и Герцогиня (Датчесс) и брат Гомес. Гомес - ласковый и романтичный, а Пагсли - нарушитель спокойствия и очень креативный в играх. Винни - "мама-наседка", а Герцогиня - любит ссориться с братьями.

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