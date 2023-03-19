Ваш кіт любить гризти шнури? Ці способи допоможуть упоратися з проблемою

Зробіть захист

Закрийте від вашого улюбленця дроти, які йому хочеться пожувати. Якщо прибрати їх надійно немає можливості, то використовуйте спеціальну трубку для проводів – вони продаються у будівельних магазинах та коштують недорого.

На крайній випадок - беріть ізоленту і перемотуйте в кілька шарів. Це ускладнить доступ кота до дротів і зменшить бажання хуліганити.

Використовуйте відлякувач

Зараз на ринку повно різних спреїв із рідиною, яка викликає у котиків огиду. Нанесіть на дроти такий репелент і повторюйте процедуру хоча б раз на тиждень, поки у тварини не виробиться стійкий рефлекс, що заборонені шнури пахнуть погано.

Є й інший спосіб – дресирування. Вам знадобиться вода, зв'язка ключів або дзвіночок та багато вільного часу. Як тільки кіт наближається до проводів і починає їх гризти - бризкайте на нього водою або різко упустіть зв'язку ключів. Потрібно, щоб спрацював ефект несподіванки, і кіт злякався - води або голосного звуку. Декілька таких сеансів і рефлекс буде вироблено.

Вчіть кота командам

Звичайно ж, кіт – не собака. Але вони чітко розуміють команду. Коли кіт починає гризти провід, голосно скажіть "ні" і перенесіть його в інше місце, переключіть увагу на щось інше. Потім нагородіть кота смаколиком за виконання команди.

Слідкуйте за харчуванням

Зазвичай коти починають жувати неїстівні предмети, коли їм не вистачає в організмі якихось елементів. Переконайтеся, що тварина з харчуванням отримує всі необхідні вітаміни, мінерали та поживні властивості. Якщо потрібно – проконсультуйтеся з ветеринаром.

Забезпечте коту розваги

Багато котів гризуть дроти та шнури, коли їм нудно і не вистачає іграшок. Тому варто вигадати їм достатньо розваг - поставте кігтеточку з кулькою на мотузці, купіть спеціальні іграшки, м'ячики. А ще – створіть достатньо простору для ігор.