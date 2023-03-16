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Як відучити кота гадити в недозволеному місці: перевірені способи

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Четвер 16 березня 2023 21:32
Як відучити кота гадити в недозволеному місці: перевірені способи Як відучити кота ходити не туди (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часто коти люблять справляти нужду в недозволеному місці, гадячи на одяг, у взуття, квіткові горщики. Причин такої поведінки може бути кілька, але рішення є, і вони дуже прості.

Як дати коту зрозуміти, що ходити в туалет треба в лоток, а не деінде, дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Чому кішка робить шкоду

Взагалі-то, кішки і коти - дуже охайні тварини за своєю природою. Вони люблять чистоту і навіть на вулиці, кішка ніколи не залишить як є те, що зробила.

Вона обов'язково прикопає лапкою вириту ямку після того, як нею скористається. Така поведінка закладена в них природою, і якщо кішка або кіт, які раніше нормально ходили в лоток, раптом почали гадити, значить, на те є вагомі причини.

  • Неправильні розміри лотка

Ваш кіт давно виріс, а лоток залишився колишнім і йому може бути просто незручно ходити в старий лоток, тому він буде інстинктивно шукати більш зручне місце.

  • Не подобається наповнювач

Вибирайте наповнювач з урахуванням особливостей вашого вихованця. Для довгошерстих порід не використовуйте матеріали з пресованої тирси - вони прилипають до лапок і обсипаються по всьому будинку. Силікатний наповнювач в такому випадку підійде краще.

  • Некомфортна обстановка в туалетній кімнаті

До прикладу, коту може не подобатися справляти потребу в лоток, який стоїть біля пральної машини, яка може вібрувати в той самий момент. Причиною відмови ходити в лоток може бути запах освіжувача повітря, адже коти не дуже люблять "хімію".

  • Характер

У такий спосіб кішки можуть демонструвати свій характер і показувати своє невдоволення несподіваним гостям або поведінкою своїх господарів.

  • Стрес

Тривале перебування на самоті, коли господар поїхав, або переїзд можуть завдати шкоди психічному здоров’ю вашого годованця, в його організмі відбувається збій, і він починає гадити де попало.

  • Проблеми зі здоров’ям

Якщо всі перераховані вище фактори виключені, а кішка все одно паскудить, тоді вам треба до ветеринара. Цілком можливо, що кішка таким способом намагається вам сказати, що у неї проблеми зі здоров’ям і їй потрібна допомога.

Як відучити кішку гадити де попало

Покаранням ви проблему не вирішите, а тільки погіршите. Адже наступного разу кіт шукатиме більш укромне місце, щоб справити природну потребу. А ось ці способи можуть спрацювати:

  • Візьміть м’яку ганчірку і пройдіться кілька разів навколо шиї кота, а потім цією ж ганчіркою по тих місцях, де він паскудить. Кіт ніколи не буде гадити там, де пахне його феромонами.
  • У тих місцях, де кішка нагадила, поставте маленькі миску з її їжею. Цей спосіб досить ефективний, оскільки кішка не піде в туалет туди, де їсть.
  • Розкладіть невеликі шматки харчової фольги в "замінованих" місцях. Фольга дуже слизька і коту буде просто незручно там копати і до і після процедури.
  • Купіть "відлякувач". У магазинах продається маса різних косметичних засобів для нейтралізації запаху і відлякування котів від місць, не призначених для його туалету. Крім відлякувачів є засоби, які приваблять кота ходити, куди треба. Умовно їх можна назвати "Місце тут" і "Місце не тут".
  • Побризкайте в місцях, куди гадить кіт, ефірними маслами: евкаліптовим, пихтовим, гвоздичним. Головне, щоб запах був різким і стійким.
  • Можна в тих місцях, де кішка справляє нужду, наклеїти двосторонній скотч. І коли вона в черговий раз захоче це зробити, то у неї навряд чи вийде. Лапки будуть прилипати до скотчу, і кішка буде відчувати здивування і тривогу.
  • Якщо кіт ходить у вазони, можна розкласти там кілька апельсинових або мандаринових корок - коти терпіти не можуть запах цитрусових.

Раніше ми писали, чому кіт прокидається рано-вранці і не дає господареві спати.

Також читайте, чи можуть коти розрізняти людську мову.

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